Viele neue Bäume, Flächen brachliegen lassen Wie Berliner Stadtgrün klimaresilient werden soll

Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Reinickendorf und Mitte. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN unter anderem über diese Themen:

650 neue Bäume, brachliegende Flächen: So soll die Hasenheide klimaresilient werden. Das Bezirksamt stellte jetzt den aktuellen Planungsstand rund um das Projekt „Klimaresiliente Hasenheide“ vor, mit dem der Park fit für die Zukunft gemacht werden s0ll – insbesondere für das Zusammenspiel von Klimawandel und dem hohen Nutzungsdruck durch die Berliner Bevölkerung.. Durchaus auch als Vorbild für anderes Stadtgrün im Bezirk und in Berlin. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Suchthilfekoordinatorin Lilly Böwe über den Drogenkonsum im öffentlichen Raum

Kaputter Boden, mangelhafte Lagerung: Welche Mängel das Gesundheitsamt im Vivantes Klinikum festgestellt hat

Neue Tram von Johannisthal in die Gropiusstadt geplant

Bezirkspolitik zum Ausprobieren: Welcher BVV-Typ sind Sie?

19. Neuköllner Ruderfestival: Silberne Riemen und Wiking-Sternfahrt

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil zum Beispiel mit diesen Themen:

Pause bis November und viel Kritik: Bezirksverordnetenversammlung diese Woche fällt wegen Personalmangel aus

SPD fordert zweigleisigen Ausbau der S25 bis Velten mit 10-Minuten-Takt

Fußgängerzone Gorkistraße: Einweihung und Ihr Feedback zur Einkaufszone in Tegel

Barrierefreie Gehwegüberfahrt vor Pflegeheim in Alt-Wittenau fertiggestellt

VCD Nordost präsentiert Vorschlag zur Verkehrsberuhigung in Heinsestraße

Katholische Schule Salvator als „Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet

Mini-Fußball-WM: Kindermannschaften von Frohnauer SC und SC Borsigwalde spielen als England und Kamerun

Nord(berliner)lichter aufgepasst: Bald kommt das Kürbisfest im Scheunenviertel in Kremmen

Songs zwischen Hip Hop und Grönemeyer: Singer/Songwriter Rami Hattap kommt ins Loci Loft

Aus dem Bezirk MITTE (mit Wedding etc.) berichtet Julia Weiss unter anderem über:

AfD-Demo mit 10.000 Teilnehmern – wieso so wenig Gegenprotest?

„Das heißt nicht, dass die Leute die AfD akzeptieren“: Interview mit Protestforscher Simon Teune

Gaslaternen in Wedding werden abmontiert

Lehrer:innen der Anna-Lindh-Schule schreiben Brandbrief

Tipp: Kindergeburtstag nachts im Museum feiern

Die autofreie Friedrichstraße wird umgebaut

Maja Lasic oder Anab Awale: Wer wird neue Bildungsstadträtin in Mitte?

In unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel können Sie auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite