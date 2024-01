Von Marzahn nach Orlando Berliner Cheerleaderinnen für WM qualifiziert

Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 286.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. An diesem Dienstag senden wir aus Marzahn-Hellersdorf. Unseren Spandau-Newsletter senden wir in dieser Woche ausnahmsweise am Mittwoch, unser Newsletter aus Tempelhof-Schöneberg pausiert urlaubsbededingt und erscheint in der kommenden Woche wieder. Die Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, können Sie hier bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Unser Bezirks-Experte Dominik Lenze hat aus MARZAHN-HELLERSDORF unter anderem folgende Themen für Sie:

Cheerleaderinnen aus dem Marzahner Verein “Fabulous Giants” dürfen an der Team-Weltmeisterschaft ihres Sports teilnehmen. Die findet am 2. und 3. Mai in Orlando im US-Bundesstaat Florida statt. Doch eine Herausforderung muss der Kiezverein noch stemmen: Reise- und Unterbringungskosten für 26 Sportlerinnen . Dafür werden nun Spenden gesammelt . Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Marzahner Schule bietet bedürftigen Schülern per Aushang Hilfe an

Protest gegen rechte Gewalt

Neue Selbsthilfegruppe für Angehörige von psychisch Erkrankten

Bis zu 15.000 Euro für Demokratieprojekte

Grüne: Weihnachtsmarkt im Schlosspark Biesdorf soll wieder stattfinden

Was Jugendliche über die Gefahren von Glücksspiel lernen

Wiederholung der Bundestagswahl: Terror-Verdächtige Malsack-Winkemann wieder auf AfD-Liste

Prozessbeginn: Tödlicher Messerangriff in Hellersdorf hat begonnen

Rentner tötet Ehefrau und ruft Polizei

Betrunkener schlägt auf Postbotin ein

Geldautomat in Marzahn gesprengt

Ausstellung: Der Reiz des kleinen Formats

Was eine Stadt lebenswert macht: Ausstellung mit winterlicher Fahrrad-Tour

Anekdoten aus dem Atelier

Panische Angst vor der Zahl 13: Lesung in Bezirksbibliothek

Gedenken an Nguyễn Văn Tú: Kritik aus der vietnamesischen Community

