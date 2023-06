Vorsicht, U-Bahn fährt durch! Drei Monate Behinderungen in der Altstadt Spandau

Vorsicht, Zug fährt durch! 40 Jahre nach Inbetriebnahme der U-Bahnlinie U7 in Spandau lässt die BVG um Betriebsvorstand Rolf Erfurt Fahrstühle einbauen. Kosten: 5 Mio.

Seit Montag geht’s daher krachend laut und rustikal zu, unten im U-Bahnhof Altstadt Spandau: „Dort werden für die zwei geplanten Aufzüge Löcher in die Bahnsteig- und Tunneldecke gebohrt“, so die BVG. Folge: drei Monate Verkehrsbehinderungen. Bis Sonntag, 30. Juli, können die Bahnen der U7 in Richtung Rudow nicht am Bahnsteig halten. Im Anschluss ist der Halt am gegenüberliegenden Gleis in Richtung Spandau bis 10. September nicht möglich.

Bis der Fahrstuhl für Otto-Normal-Fahrgast nutzbar ist, dauert’s noch ein Weilchen: Kurz vor Weihnachten 2024 ist die Wiedereröffnung des U-Bahnzugangs an der Breiten Straße geplant. Schöne Bescherung.

Der U-Bahnhof in der Breiten Straße in Spandau vor dem Umbau. © André Görke

Der U-Bahnhof in der Altstadt Spandau im Juni 2023. © André Görke

Während der Bauarbeiten können Fahrgäste den zweiten Ausgang nutzen, der in die Carl-Schurz-Straße führt.

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

