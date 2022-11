Weihnachts-Wahlkampf in Berlin CDU kritisiert Giffey für Auftritt in der City West

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 270.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Die Weihnachtszeit beginnt – und der Wahlkampf auch. Das zeigt ein bizarrer Streit um den Start der Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm und in der Tauentzienstraße. Am Dienstag drückten der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft City, Klaus-Jürgen Meier, und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bei einem Festakt auf dem Joachimsthaler Platz gemeinsam auf einen Knopf und schalteten damit das Licht an. „Frecher und unverschämter geht es wohl kaum!“, tobt die CDU-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf. Giffeys Auftritt „mutet geradezu unanständig an“. Dazu muss man wissen, dass der Berliner Senat – anders als im vorigen Jahr – diesmal wegen der Energiekrise keinen Zuschuss für die Illumination des Boulevards gewährt. Obwohl Senatschefin Giffey also „nicht den geringsten Anteil“ an der Finanzierung habe, „spielt sie sich als große Wohltäterin auf“, kritisiert der BVV-Fraktionsvorsitzende der CDU, Stefan Häntsch. Mehr dazu und Reaktionen auf die Kritik lesen Sie im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Warum der Mercedes-Stern auf dem Europa-Center sich weder dreht noch leuchtet

Geflüchtete Unternehmerin aus Kiew spielt wichtige Rolle beim Weihnachtsmarkt am Schloss

Früheres Ku’damm-Hotel weicht Bürohaus

Geflügelpest: Zoo bleibt vorerst geschlossen

Pläne für Kulturquartier am Fasanenplatz – Senat soll Privatgrundstück kaufen

Größte Solardachanlage Berlins entsteht auf dem Messegelände

Erhält Wilmersdorf drei Milieuschutzgebiete?

Freikarten für Deutsch-Jüdisches Theater und ein Konzert im Quasimodo

Kiezkamera: Katars kleiner Palast am Roseneck

Adventsbasare und Weihnachtsmärkte im Überblick

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite