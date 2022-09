Wie Blindenhunde in Berlin geschult werden Menschen, Tiere, Managerqualitäten

Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 268.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius unter anderem über:

Ulrich Strasse ist erst spät auf den Hund gekommen . Er war schon 30, als seine Lebensumstände es endlich zuließen und er sich einen Hund zulegte. Ein Dackel namens Hexe. 14 Jahre alt wurde der, da schien Strasse ein gutes Händchen gehabt zu haben. Ihm folgte Angy, ein Labrador, auch er schaffte es auf 15,5 Jahre. Heute, nach seiner Pensionierung, ist Strasse rund um die Uhr mit Hunden beschäftigt. Er ist Geschäftsführer der Stiftung Deutsche Schule für Blindenführhunde und zugleich Stiftungsvorsitzender. Klar, dass er parallel zu seinen „Diensthunden” auch noch einen eigenen Hund hat – wieder ein Labrador, wie die Führhunde. Wie diese ausgebildet werden und mehr zum Thema lesen Sie im Newsletter, weiter Themen diesmal unter anderem:

S-Bahn-Störung und Wasserrohrbruch bremsen die Bezirkspolitiker aus

Kaputter Regenwasserkanal beeinträchtig acht Wochen den Verkehr

Für illegales Containerdorf in Grünau läuft Räumungsverfahren

Ehre wem Ehre gebührt: Welcher Bezirk belegte welche Plätze beim Stadtradeln?

Erstes internationales Spiel in der Alten Försterei, beschert Union erste Niederlage

Aus LICHTENBERG berichtet Masha Slawinski zum Beispiel über:

Eine Frage des Lärmschutzes: Senat prüft Windräder für das Howoge-Hochhaus an der Frankfurter Allee

Am 14. September ist der erste Todestag von Ella Nik Bayan

Brennender Kinderwagen in Alt-Hohenschönhausen

Verleihung des Jugend Engagement Preises

Sarah Röhr (CDU) ist neu in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) – lernen Sie die Verordnete in der Nachbarschaft kennen

Kiezkamera: Lichtspektakel am Strandbad Orankesee

Sprechstunde mit Lichtenbergs Bezirksbürger*innenmeister und dem Baustadtrat

Herbstputz Lichtenberg – Anmeldung eigener Aufräumaktionen möglich

Galerie 100: Die Stadt und ihre Veränderung

Ehrenamtliche Richter*innen gesucht

Anmeldestart zum KinderKulturMonat

