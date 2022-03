Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Er steht im Koalitionsvertrag der Ampel im Bund und auch der Berliner Senat orientiert sich daran: Jetzt hat mit Berlin-Mitte auch ein erster Bezirk den "Klimacheck" eingeführt. Das heißt, alle Beschlüsse sollen auf ihre Auswirkungen auf das Klima untersucht werden. Ein entsprechender Antrag der Grünen war bereits im Mai vergangenen Jahres von den Bezirksverordneten beschlossen worden. Nun wird er umgesetzt. Besonders beachtet werden sollen dabei Beschlüsse zum Energieverbrauch von Gebäuden, zu Verkehr, Stadtgrün, Kreislaufwirtschaft und öffentlichen Beschaffungen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

„Gefahr besteht weiterhin“: Bezirke drängen auf Beibehaltung der Maskenpflicht in Innenräumen

„Taskforce“ soll Schulbau in Mitte voranbringenSeniorenvertretung neu gewählt

Schlussbericht zur autofreien Friedrichstraße kommt im April

Tipp: Kinderbuchreihe über berühmte Menschen in der Philipp-Schaeffer-Bibliothek

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Am 5. April jährt sich der Mord an Burak Bektas zum zehnten Mal – bis heute ist der Täter nicht gefasst

Bezirksverordnete verurteilen Krieg in der Ukraine

Sichere Radwege, Schutz für Kitakinder: Verkehrsthemen in der BVV

Bänke und Fahrradständer statt Falschparker: Mittelpromenade in der Bouchéstraße umgestaltet

Energiesparender Radweg in der Hasenheide

„Attacke gegen Hundekacke“: Schuldemo gegen Hundekot am Schuh

Letzte Maientage in der Hasenheide

Stolpersteinverlegung in Buckow

Tipp: Saisonstart im Café des Prinzessinnengartens

Aus REINICKENDORF meldet sich André Görke:

Zottelig und genügsam: 50 Schafe erobern Tegel

Juten Tach, Herr Postmaxe: Ausflugstipp mit einem Nord-Berliner Unikat

Hilferuf aus Lübars: Eine Kita braucht jetzt Hilfe von Politik - und Tagesspiegel-Leserschaft

Bald ist Badesaison - und die DLRG hat neue Chefs

Radschnellweg von Reinickendorf zum Hauptbahnhof: die wichtigsten Infos, Kiez für Kiez

488 Seiten Lektüre: unser Finanzplan für Reinickendorf

Oh, du süße Havelqueen: Saisonstart an der Greenwichpromenade

Entdeckt im Tagesspiegel: Frohnau nach dem Krieg

Mein Tipp: Matjes, Pferde, Kabeljau - der Nordsee-Trip an der Havel

Grüße von den Flamingos aus dem MV! Lottogelder und Heimspiel gegen Hamburg

Ansegeln beim SC Odin: Um 12 Uhr rufen alle...

Wir brauchen Ihr Kiez-Wissen! Wo ist die beste Eisdiele in Reinickendorf?

In unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel können Sie auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.