Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin Wahlamt sucht bereits nach Verstärkung

Die Bundestagswahl von 2021 wird wiederholt werden, das ist sicher. Die Frage ist nur: In Gänze, in einem Großteil der 2257 Berliner Wahlbezirken oder wie von der Ampel-Koalition im Bundestag gewünscht nur in 431? Die Hände verschränken und einfach auf das Gerichtsurteil im Herbst warten, kann sich Stadtrat Tim Richter (CDU) aus Steglitz-Zehlendorf also nicht erlauben. Er ist für die Bürgerdienste und das Wahlamt zuständig.

Wenn das Gericht entschieden hat, läuft die Uhr, dann muss alles ruckzuck und gut geplant gehen. Deshalb wirbt der Stadtrat schon jetzt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Wahlamt. „Wir suchen engagierte Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, zur Durchführung der Briefwahl in Steglitz-Zehlendorf tätig zu werden“, teilt er mit.

Wer helfe, habe die Möglichkeit, „ganz nah am Geschehen zu sein und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen“, so Tim Richter. Geboten werde außerdem ein befristeter Arbeitsvertrag für maximal drei Monate in der Entgeltgruppe drei des Tarifvertrags der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (EG3 TV-L). Je nach Berufserfahrung bedeutet das ein Monatssalär zwischen 2468,79 und 2743,16 Euro. Brutto wohlgemerkt.

Der Anteil der Wähler:innen per Brief nimmt seit Jahren zu, entsprechend sind auch mehr Helfende nötig. © Boris Buchholz

Zwischen dem 1. September und dem 30. November 2023 müssten potenzielle Bewerber:innen Zeit haben. Während der Einsatzzeit wird vom Amt eine „uneingeschränkte“ Verfügbarkeit auch außerhalb der „üblichen Arbeitszeiten“ – üblich sind zwischen 7.30 und 19 Uhr – erwartet.

Wer jetzt Feuer und Flamme ist, muss sich beeilen: Bewerbungen sind noch bis zum 26. Juli möglich. Einfach eine Kurzbewerbung und Lebenslauf per E-Mail an bueroleitung.bued@ba-sz.berlin.de senden.

