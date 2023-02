Zahlreiche Bäume in Berlins City West gefällt Grünfläche wird trotz langjähriger Proteste bebaut

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 273.000 Mal abonniert. Mit mehr als 37.000 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Mehr als acht Jahre lang kämpften Anwohnende, teils unterstützt von Prominenz und Politik, gegen das Wohnungsbauprojekt auf der Cornelsenwiese in Schmargendorf – doch verhindern konnten sie es nicht. Jetzt wurden zahlreiche Bäume in dem Grünzug am Franz-Cornelsen-Weg gefällt. Ein Immobilienunternehmen plant eine "Nachverdichtung zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum". So steht es auf Aushängen, mit denen die Baumfällungen angekündigt wurden. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Illegale Baumfällungen

Bahnhofseingang am Kaiserdamm mit Sand zugeschüttet – wir erklären die Gründe

Kunstamt eröffnet Galerie am Breitscheidplatz

Wird der Joachimsthaler Platz am Ku’damm umbenannt? FDP will Harald Juhnke ehren – und der Handelsverband stattdessen einen jüdischen Kaufmann

Warum eine 80-jährige Ärztin noch immer praktiziert

Fahrradroute soll nicht durch den Volkspark Wilmersdorf führen

Nach Brand in historischer Kneipe: Wirt gibt „Gasthaus Wendel“ auf

