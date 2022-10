Mit viel Applaus wird Angela Davis bei ihrem Auftritt auf dem Oranienplatz am 6. Oktober empfangen. Es kommt immerhin nicht jeden Tag vor, dass eine berühmte linke US-Bürgerrechtlerin Kreuzberg besucht. Anlass war eine Kunstaktion, die an die Besetzung des Platzes vor zehn Jahren durch Geflüchtete erinnert. Diese hatten gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in „Lagern“ protestiert.

Im Oktober 2012 kamen Geflüchtete nach einem Protestmarsch gegen die Zustände in den Flüchtlingsunterkünften von Würzburg nach Berlin am Oranienplatz an. Neben dem Oranienplatz besetzten sie einige Monate später auch die leerstehende Gerhart-Hauptmann-Schule am Görlitzer Park, wo zeitweise mehrere Hundert Menschen unter schlechten hygienischen Bedingungen gelebt haben sollen. Geräumt wurde sie erst im Jahr 2018, als kaum noch Geflüchtete dort wohnten.

„Ich bin hergekommen, um zu unterstützen“, sagte Davis am Donnerstag und meinte damit die Kunstaktion sowie die Forderungen des Vereins „International Women* Space“, der hinter dieser steht und damit die „zehnjährige Selbstermächtigungsgeschichte geflüchteter Menschen“ feiern will. Schon 2015 war Davis vor Ort, wollte mit den Geflüchteten in der besetzten Schule sprechen. Doch der Bezirk verweigerte ihr den Zutritt.

Interessierte können bis Sonntag, 9. Oktober, die Open-Air-Kunstbaustelle „O-Platz wird 10 – Baustelle Migration“ besuchen und mit Betroffenen sprechen. © Foto: TSP/Corinna von Bodisco

„Freiheit ist ein ständiger Kampf“, sagte die 78-Jährige weiter, und: „Rassismus ist global“. Dessen Ursprung seien Kolonialismus und Sklaverei. Davis gehört zu den bekanntesten Repräsentanten der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Einige ihrer prominenten Vertreter, wie Malcolm X oder Martin Luther King, wurden ermordet.

Bei der Veranstaltung schlug sie auch den Bogen zur heutigen Zeit: Die Bewegung „Black Lives Matter“ sei ein Wendepunkt in der Rassismusdebatte gewesen. Und die Frauenproteste nach der mutmaßlichen Ermordung Masha Aminis im Iran verdeutlichen laut Davis, wie wichtig die Organisation von Frauenbewegungen („women’s movements“) ist.

Zu Angela Davis Zwischen 1965 und 1967 studierte Angela Davis in Frankfurt am Main Philosophie und Soziologie. Nach ihrer Rückkehr in die USA trat sie kurzzeitig der Black Panther Party bei. Später forschte sie über den Zusammenhang zwischen Ethnizität, Klasse, Geschlecht und sozialer Ungleichheit. 1973 saß sie 488 Tage im Gefängnis, weil sie Kommunistin war, gegen Rassismus kämpfte und sich für politische Gefangene einsetzte. Die falsche Beschuldigung lautete: Mord, Entführung und Verschwörung. Dagegen regte sich internationaler Protest. Auch Tausende DDR-Bürger schickten ihr in einer Solidaritätsaktion blumenbestickte Postkarten ins Gefängnis. Das Programm der Open-Air-Kunstbaustelle: oplatz.net/programme-o-platz-wird-10.

Auch International Women* Space e. V. ist nach eigenen Aussagen eine Bewegung, die damals in der Gerhart-Hauptmann-Schule „einen Ort nur für Frauen schuf“. Der Verein habe sich dann aus einem Netzwerk der Betroffenen am Oranienplatz gegründet. Die konkreten Forderung der Aktivist:innen sind etwa die Abschaffung von „Abschiebungen und Deportation“ oder „Bildungs- und Arbeitsrecht für alle“.

Interessierte können bis Sonntag an der Open-Air-Kunstbaustelle „O-Platz wird 10 – Baustelle Migration“ mehr über die Geschichte der Geflüchtetenproteste und der Besetzungen erfahren und mit Betroffenen sprechen. Neben Gesprächen zu Themen wie rassistische Gewalt gibt es Theater, Workshops, Filme, Musik und am Wochenende Kinderbetreuung.

