Zwischen Kultfigur und Denkmalsturz „Bismarck-Streit“ in der Berliner Zitadelle

Um Bismarck geht’s ab jetzt in der Zitadelle. „Dem Reichskanzler Otto von Bismarck widmeten seine zahlreichen Verehrerinnen und Verehrer bereits zu Lebzeiten über 30 Denkmäler“, schreibt die Zitadelle Berlin-Spandau um Museumschefin Urte Evert und lädt zur neuen Ausstellung, die ab Freitag zu sehen ist. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau berichtet.

„Nach seinem Tod vervielfachte sich das Gedenken zu einer Denkmalflut: Bereits im Jahr 1906 waren es schon über 300 Standbilder, Säulen, Obelisken und Türme. Heute sind über 700 Erinnerungsorte inklusive Straßen- und Ortsbezeichnungen dokumentiert. Auch in der Alltagskultur kam die nationale Kultfigur als lukratives Merchandising gut an, um vom Heringsglas bis zum Bierhumpen jede Menge Bismarck zu verkaufen.“

Berlin Spandau, Blick auf das Bismarckdenkmal, Vorplatz Berlin Spandau Glance on the Bismarck monument Forecourt © imago/Arkivi/imago stock&people

In Spandau gibt’s den Bismarckplatz, wo einst das 2,65 Meter hohe Denkmal stand – oben eine Postkarte. Noch so ein Spandauer Ort mit Bismarck-Vergangenheit: Das Gutshaus Neukladow an der Havel ist das Geburtshaus von Bismarcks Mutter.

Das Gutshaus Neukladow direkt an der Havel in Spandau. © Kitty Kleist-Heinrich

Am Freitag, 9. Juni, 18 Uhr wird im Zeughaus eine Sonderausstellung eröffnet – u.a. mit Kulturstadträtin Carola Brückner, SPD. Titel: „Bismarck-Streit: Kultfigur und Denkmalsturz in einer interaktiven Ausstellung“.

