Berliner Ausflugsidyll Die Allee zum Gutspark Neukladow wird später fertig

Allez, allez, wo bleibt eigentlich die Havel-Allee? Der Stolperweg hinab zum Gutspark Neukladow in Berlin-Spandau wird seit letztem Jahr erneuert. Eigentlich sollte die Allee im Mai fertig sein, aber dort wird noch immer schwer gebuddelt. Was ist los? Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, zum Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel: „Es lag nicht am Wetter. Wir haben beim Abriss mögliche Gefahrenstoffe im Boden entdeckt, die aufwändiger untersucht werden mussten.“

Jetzt geht’s aber weiter. Das Update zum Zeitplan: „Der neue Weg hinab in den Gutspark soll Ende Juni fertig sein“, sagte der Stadtrat dem Spandau-Newsletter. „Danach planen wir den Abriss der alten Kläranlage. Und im Herbst pflanzen wir an der Allee die Platanen“, sagte der Stadtrat. So was setzt man ja nicht im Hochsommer, sonst verdorren die sofort.

2024 könnte es dann weitergehen mit der Verbreiterung des beliebten Havelrad- und Wanderwegs durch den Gutspark. Der soll 3,50 Meter breit werden und eine helle Färbung bekommen

Eigentlich müsste es mit hohem Tempo weitergehen am Havelufer. Denn bis 2026 sollten auch die Gebäude aufgemöbelt werden – das war bisher der Plan. Doch das 15-Mio.-Projekt gerät auf Landesebene ins Stocken. Im Idyll herrscht Frust: hier die Geschichte im Tagesspiegel mit Simulationen, Kritik, Ideen.

Wenn Sie mehr aus den Berliner Bezirken lesen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere Bezirksnewsletter: Darin bündeln wir einmal pro Woche exklusive Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Tipps und Termine.

