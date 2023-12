Blutspenden an Weihnachten und Silvester Deutsches Rotes Kreuz bietet an den Feiertagen in Berlin Sondertermine an

Blutspenden sind auch an den Feiertagen notwendig. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Nord-Ost ruft um Weihnachten und an Silvester zu Sonderblutspendeterminen auf. Das teilte die Organisation am Mittwoch mit.

Für eine lückenlose Versorgung der Krankenhäuser braucht es auch zum Jahreswechsel ausreichend Blutspender. Aufgrund der kurzen Haltbarkeit der Präparate von gerade einmal vier Tagen sind zusätzliche Blutspende-Termine rund um das Weihnachtsfest nötig. Am Samstag vor Heiligabend, am zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an beiden Tagen des Silvester-Wochenendes können Spendenwillige zu einem reibungslosen Jahreswechsel in Berlins Krankenhäusern beitragen.

Interessierte können ihre Termine auf der Website der DRK Nord-Ost buchen. Am 26. Dezember sind beispielsweise noch Termine im Hotel Estrel in Neukölln frei. Am 30. Dezember gibt es die Möglichkeit, im Einkaufszentrum Alexa in Mitte Blut zu spenden. Dort erhalten Spenderinnen und Spender zum Dank einen Essensgutschein. Dieser gilt im Food Court des Einkaufszentrums.

Die Organisation weist darauf hin, dass spendenwillige Personen unbedingt ihren Personalausweis mitbringen müssen. Außerdem würden Menschen mit Erkältungssymptomen oder Fieber nicht zur Blutspende zugelassen.

Das Buchen lohnt sich zusätzlich: Neben der Erfüllung eines guten Zwecks sollen die Spenderinnen und Spender vom DRK an den Sonderterminen eine kleine Überraschung erhalten.