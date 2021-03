In der Brandschutzaffäre um das teilbesetzte Haus in der Rigaer Straße 94 überschlagen sich die Ereignisse. Der für Donnerstag geplante Polizeieinsatz muss offenbar verschoben werden.

Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), zeigte sich unbeirrt. Am Vormittag hat eine Mitarbeiterin der Bauaufsicht des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzbergs das Gebäude gemeinsam mit einem Anwalt der Linksextremisten begangen. Damit kam Schmidt dem Eigentümer zuvor, der am Donnerstag samt großem Polizeieinsatz den Brandschutz in dem Haus überprüfen wollte.

Mit seinem Vorgehen in direkter Absprache mit Linksextremisten ignorierte Schmidt am Dienstag auch die Vorgaben der Innenverwaltung und der Justiz. Das Verwaltungsgericht hatte Schmidt am Freitag über einen Eilantrag des Eigentümers der Rigaer 94 informiert, bis 12 Uhr sollte er am Dienstag Stellung dazu nehmen.

Der Eigentümer wollte Schmidt per Gerichtsbeschluss untersagen lassen, die Brandschutzprüfung selbst vorzunehmen. Obwohl das Gericht noch gar nicht entschieden hat, schaffte Schmidt nun Tatsachen. Schmidt hat damit einen Teil des Eil-Antrags für den Eigentümer zunichte gemacht, ein gerichtliches Betretungsverbot für Schmidt ist dadurch nicht mehr möglich.

Dennoch hat der Eigentümer in einem anderen entscheidenden Punkt Erfolg. Das Verwaltungsgericht entschied laut Mitteilung: "Das Bezirksamt muss den Bewohnern des Hauses im Wege einer sofort vollziehbaren Allgemeinverfügung aufgeben, die Brandschutzbegehung des Gebäudekomplexes durch einen Brandschutzprüfer und einen Vertreter der Antragstellerin zu dulden und das Betreten der Wohnungen zu ermöglichen."

Da solch eine Anordnung erst noch erlassen werden muss, sei der Donnerstag und Freitag geplante Einsatz nicht zu realisieren und müsse kurzfristig verschoben werden, entschied das Gericht. Für den Einsatz waren mehrere Einsatzhundertschaften aus anderen Bundesländern angefordert und für sie Hotelbetten gebucht worden.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte den Bezirksstadtrat zuvor vor einem eigenmächtigen Vorgehen gewarnt. Am Dienstag herrschte in der Innenverwaltung Entsetzen über Schmidts Vorgehen. Damit verstoße der Baustadtrat gegen die im Grundgesetz verankerte Pflicht von Behörden, sich an Recht und Gesetz zu halten. Schmidt handle rechtswidrig, hieß es.

Welche Auswirkungen Schmidts Vorgehen hat, ist noch unklar

Welche Auswirkungen Schmidts Vorgehen hat, ist noch unklar. Die Polizei hatte ihm für die Prüfung durch das Bezirksamt Schutz verwehrt, weil Schmidt kein offizielles Schutzersuchen stellen wollte. Die Sicherheitsbehörden haben überdies beobachtet, dass die Bewohner das Gebäude am Wochenende hergerichtet und aufgeräumt haben.

Mit dem Einverständnis der Bewohner seien alle Wohnungen überprüft worden, teilte das Bezirksamt am frühen Dienstagnachmittag mit. Nach der Begehung sei ein Mängelprotokoll erstellt worden. Wie genau die Mängel beseitigt werden, müsse noch geklärt werden. „Eine Nutzungsuntersagung wurde im Rahmen der Begehung nicht ausgesprochen“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Es sei aber geplant, „dass die Bauaufsicht demnächst eine Kontrollbegehung durchführt“. Daneben prüft das Bezirksamt nun, ob sich die bauordnungsrechtliche Anordnung an den Eigentümer vom Dezember erledigt habe. Schmidt hatte den Eigentümer im Dezember damit beauftragt, die Brandschutzmängel zu prüfen und beheben – und andernfalls mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu einer halben Million Euro gedroht.

Am Dienstag beschäftigte sich auch der rot-rot-grüne Senat mit der Rigaer 94, mitten in die Sitzung platzte die Nachricht, dass das Bezirksamt selbst ins Haus gegangen ist. Nach Tagesspiegel-Informationen hat der Senat dennoch beschlossen, dass Schmidt eine umfassende Brandschutzprüfung durch den Eigentümer und dessen Gutachter zulassen muss. Kommt das Bezirksamt der Vorgabe nicht nach, zieht der Senat das Verfahren an sich.

Vor einer Woche war Geisel am Widerstand der Grünen gescheitert

Im Senat stimmten Senatorinnen und Senatoren von SPD und Grüne für dieses Vorgehen, die Linke-Vertreter waren dagegen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat laut Teilnehmern vor einem Gemetzel bei einem Polizeieinsatz gewarnt. Vor einer Woche war Geisel damit am Widerstand der Grünen gescheitert, einen Beschluss des Senats herbeizuführen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Geisel erklärte nach dem Senatsbeschluss, dass er die Begehung durch die Bauaufsicht am Dienstag für widersprüchlich und unzureichend hält. Der Vertreter der Eigentümerin müsse Gelegenheit haben, sich selbst ein Bild zu machen, welche Brandschutzmängel vorliegen, die er beseitigen soll. Die Eigentümerin sei willens und bereit, dem nachzukommen. Sie erhalte auch die notwendige polizeiliche Unterstützung zu ihrem Schutz.

Geisel hatte Schmidt bereits vor einer Woche aufgefordert, eine sogenannte Duldungsanordnung an die Anwohner zu erlassen. Damit hätten diese die Begehung durch den Eigentümer und dessen Gutachter dulden müssen. Schmidt lehnte das ab.

Die Brandschutzaffäre in der Rigaer 94

Der Grünen-Politiker beharrte darauf, dass er auch selbst die Brandschutzprüfung machen könne. Zudem wollte er zunächst nur einen Teil der Räume prüfen lassen. Die Innenverwaltung betrachtet das als nicht zulässig und rechtswidrig. Denn nach dem Berliner Sicherheitsgesetz muss zur Abwehr von Gefahr für Leib und Leben zunächst der Eigentümer herangezogen werden. Erst wenn dieser die Anordnung nicht umsetzen kann, darf der Staat handeln..

[Tür-Klau im Berliner Besetzerkiez? Das Geheimnis um die Haustür in der Rigaer Straße 94 – weiterlesen bei Tagesspiegel Plus ]

Ob das alles hinfällig ist, ist noch unklar. Auch die Folgen für die vom Eigentümer geplante Begehung und den dafür nötigen Polizeieinsatz sind nicht absehbar. Möglicherweise zieht Schmidt nun seine im Dezember erteilte Anordnung an den Eigentümer, den Brandschutz zu prüfen und Mängel zu beheben zurück. Der Eigentümer würde dann vermutlich erneut vor Gericht ziehen.

Mehr zum Thema Streit um Rigaer 94 in Berlin-Friedrichshain Innensenator Geisel warnt Grüne vor Pakt mit Linksextremisten

Seit Jahren gibt es Hinweise auf massive Brandschutzmängel im Haus, ein Hotspot der gewaltbereiten linksextremistischen Szene. Schmidt hatte seine Bauaufsicht über Jahre daran gehindert, dem nachzugehen. Wegen Ermittlungen der Innenverwaltung musste Schmidt im Dezember nachgeben. Für den Kiez hat die Polizei bereits ein Park- und Demo-Verbot ab Mittwochnachmittag erlassen.