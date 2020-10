Die BVG wird für 24 Stunden bestreikt. Es fahren keine U-Bahnen, keine Trams und nur vereinzelt Busse in Berlin am Freitag. Es gibt Staus auf den Straßen, besonders am Frankfurter Tor, im Plänterwald auf dem Dammweg in Richtung A100 sowie in Baumschulenweg auf der Baumschulenstraße. Die Verkehrsinformationszentrale geht von Verzögerungen bis zu 25 Minuten aus.

Auch bei der S-Bahn gibt es Probleme: Nach einem Polizeieinsatz am Hauptbahnhof verspäten sich die S-Bahnlinien. Nach einem Brand hielt zwischenzeitlich kein Zug in Tiergarten, mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben.

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern im öffentlichen Nahverkehr ihren Aufruf zum Warnstreik für Freitag auf Berlin und Brandenburg wie sie am Dienstag mitteilte. Hintergrund ist die Forderung des Verdi-Bundesverbands nach einer bundesweit einheitlichen Tarifregelung für die rund 87.000 Beschäftigten im ÖPNV. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte das erneut abgelehnt. Damit fahren in Berlin keine U-Bahnen, keine Straßenbahnen und fast kein Bus. Den letzten Warnstreik hatte es am 29. September gegeben.

So kommen Pendler trotzdem ans Ziel: Lesen Sie hier, welche Buslinien doch fahren und welche Alternativen es gibt.

Auch in Brandenburg wird im ÖPNV gestreikt – allerdings nur bis Freitagmittag.

Nicht bestreikt wird die S-Bahn und die Regionalbahn. Die S-Bahn hat auf einigen Linien zusätzliche Fahrten angekündigt.

Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier im Newsblog: