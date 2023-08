Cannabis-Befürworter ziehen durch Berlin Traditionelle Hanfparade findet am Samstag statt

Bei der traditionellen Hanfparade demonstrieren an diesem Samstag wieder Unterstützer der Cannabis-Legalisierung in Berlin. Sie ziehen ab 15.00 Uhr vom Roten Rathaus über die Straße Unter den Linden durch das Regierungsviertel und wieder zurück zum Alexanderplatz. Die Strecke führt auch am Gesundheitsministerium und dem Sitz des Drogenbeauftragten der Bundesregierung vorbei.

Die Demonstranten fordern eine gesetzliche Erlaubnis für Drogen wie Marihuana und Haschisch. Im vergangenen Jahr nahmen etwa 1500 Menschen teil. Das diesjährige Motto lautet: „Hanf ist prima für Frieden und Klima“. Die Hanfparade findet seit 1997 statt.

Bundesregierung plant Gesetzentwurf für Besitz und Anbau

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP zu dem Thema soll nächste Woche besprochen werden. Danach soll grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für über 18-Jährige und der Anbau von maximal drei Pflanzen zum Eigenbedarf erlaubt werden. In der Öffentlichkeit darf in einem Abstand von bis zu 200 Metern zu Schulen, Kitas, Spiel- oder Sportplätzen nicht gekifft werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will parallel zur Freigabe die Bevölkerung über die Gefahren des Rauschgifts aufklären. Cannabis schade besonders dem Gehirn von Jugendlichen und jungen Menschen bis zum Alter von 25 Jahren, betonte Lauterbach erst kürzlich. (dpa)