Eine Zwischenbilanz:



Die Demonstranten auf der Friedrichstraße und Unter den Linden hatten Fahnen, teils aus mehreren Bundesländern. Die Polizei sperrte Zugänge mit Gittern ab. Auf großen Schildern war unter anderem zu lesen: „Wir sind das Volk“. Auf anderen Transparenten wurde der Rücktritt der Bundesregierung gefordert sowie ein Ende der Schutzauflagen wegen der Corona-Pandemie.



Die Initiative Querdenken 711 hat die Demo für rund 22.000 Teilnehmer angemeldet. Gesichtet wurden von Tagesspiegel-Reportern auch rechtsextreme Gruppen sowie offenkundige Corona-Leugner mit Transparenten. Die Stimmung werde zunehmend gereizt, heißt es. (dpa/saa)

Aus Protest gegen die Corona-Politik haben sich in Berlin-Mitte nach Schätzungen der Polizeiversammelt. Es gebe aber noch Zustrom zu einem geplanten Demonstrationszug, sagte eine Sprecherin am Samstagmittag.Die Polizei teilte per Twitter zudem mit, dass die Demo-Teilnehmer mehrfach vergeblich aufgefordert wurden,. Daher wurde vom Einsatzleiter das Tragengemacht.Die Sprecherin der Polizei sagte auch, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden und dann auch keine Masken getragen werden, wäre es „das letzte Mittel“, den Demonstrationszug nicht starten zu lassen und die Versammlung aufzulösen.