Der umstrittene Demonstrationszug sowie die Kundgebung gegen die Corona-Politik können am Samstag in Berlin stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) bestätigte am frühen Samstagmorgen in zweiter Instanz, dass die Versammlungsverbote der Berliner Polizei keinen Bestand haben. Diese Entscheidung ist nun rechtskräftig.



Der 1. Senat des OVG tagte bis weit nach Mitternacht. Die Pressemitteilung des Gerichts zum Beschluss kam kurz vor drei Uhr morgens, darin heißt es: "Die von mehreren Initiativen für den 29. August 2020 geplanten Versammlungen gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern können stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat zwei Eilbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin vom 28. August 2020 im Wesentlichen bestätigt. Damit sind die beiden Versammlungsverbote des Polizeipräsidenten in Berlin für diesen Tag vorläufig außer Vollzug gesetzt."