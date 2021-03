Nach der Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der schwachen "Notbremse" in Berlin mehren sich die Stimmen für einen harten Lockdown inklusive einer Ausgangssperre. Losgetreten hat die Debatte der grüne Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel. Per Twitter erklärte er am Sonntag: "Brauchen wie viele andere Länder auch eine abendliche Ausgangssperre. Breaking the waves!"

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Isenberg, votiert für eine Ausgangssperre. Er twitterte: "Es ist Zeit, dass der Senat endlich die Notbremse zieht, besser vorgestern als heute, Nun brauchen wir eine Vollbremsung erst recht - deshalb leider auch eine Ausgangssperre!"

Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sprach sich ebenfalls für schärfere Maßnahmen aus, "um die dritte Welle zu brechen".

Sie schlug einer Verlängerung der Schulferien und schärfere Kontaktbeschränkungen vor. Für die Debatte um geeignete Maßnahmen dürfte es kein Tabu geben.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hält an seiner Position fest, die er schon im Tagesspiegel beschrieben hatte: "Es sollte eigentlich klar sein, dass dem Virus mit Repression nicht beizukommen ist, sondern nur mit einer breiten Unterstützung durch die Menschen."

Die Koalitionsfraktionen hatten sich bislang klar gegen eine Ausgangssperre ausgesprochen, Im Lockdown der zweiten Coronawelle, der im Dezember 2020 noch einmal verschärft worden war, galt eine bedingte Ausgangssperre.

Die Berliner durften nur aus "triftigen Gründen" ihre Wohnung verlassen. Allerdings wurden so viele triftige Gründe definiert, dass diese Regelung bald als wirkungslos wieder zurückgenommen wurde.

Von Dassel begründete seine Einschätzung auf Nachfrage auch mit einer besseren Kontrollmöglichkeit durch Polizei und Ordnungsamt. "Bei einer Ausgangssperre ist klar, alle, die gerade draußen sitzen oder stehen, verstoßen gegen die Infektionsschutzverordnung – auch die soziale Kontrolle und das schlechte Gewissen der 'Störer' wäre bei einer stärkeren Exponierung durch ein Verbot größer."