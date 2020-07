Am Samstag finden wieder zahlreiche Demonstrationen im Berliner Stadtgebiet statt. Bisher verlaufen die Veranstaltungen weitestgehend friedlich, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei dem Tagesspiegel am Nachmittag. Insgesamt sind 600 Beamte im Einsatz – unter anderem, da am Abend auch das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen ohne Publikum im Olympiastadion stattfindet.

Etwa 1800 Menschen demonstrieren momentan gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die „Silent Demo" der „Black Lives Matter"-Bewegung unter dem Motto „Nein zu Rassismus" ist vom Gendarmenmarkt aus in Richtung Siegessäule unterwegs, der Polizeisprecherin zufolge erfahre sie derzeit stetigen Zulauf.

An der Siegessäule soll die Abschlusskundgebung stattfinden, zu einer Zwischenkundgebung kam es auf der Straße des 17. Juni.

Die Polizei bemerkte, dass die Versammlungsleiterin auch weiterhin darauf achten werde, dass Abstände eingehalten und Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden.

Auch am Platz der Luftbrücke in Tempelhof findet eine Kundgebung statt, die sich gegen Polizeigewalt positioniert. Vor der U.S.-Botschaft findet außerdem eine Kundgebung statt, die die Freilassung des Schwarzen US-amerikanischen Autoren Mumia Abu-Jamal fordert, der in Zusammenhang mit der Ermordung eines weißen Polizisten zu Tode verurteilt wurde. Ein Fahrradkorso sollte vom Hermannplatz in Neukölln aus starten und nachmittags auf die Demonstration treffen.

Hildmann mit Autokorso unterwegs

Unterwegs war auch ein Autokorso des Vegan-Kochs Attila Hildmann, der zuletzt mit antisemitischen und verschwörungsideologischen Aussagen auffiel. Die etwa 50 Autos sind mittlerweile am Washingtonplatz am Hauptbahnhof angekommen, ursprünglich sollte die Kundgebung vor dem Alten Museum am Lustgarten stattfinden. Bereits im Vorhinein hatten Mitarbeiter des Museums ein Banner aufgehängt, das die Aufschrift „Für Weltoffenheit und demokratische Werte – Gegen Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus und Hetze" trägt.

Beobachter sprechen von etwa 100 Menschen, die an der Abschlusskundgebung am Hauptbahnhof teilnehmen. Der Korso war um 13 Uhr an der Messe Berlin gestartet.

Die Polizei berichtete, dass sie an den Leiter der Versammlung herangetreten sei, da Abstandsregeln nicht eingehalten worden seien.

Vor dem Bundeskanzleramt haben sich außerdem etwa 150 Menschen auf einer Kundgebung um den sogenannten „Volkslehrer“ Nikolai N. versammelt. Der ehemalige Grundschullehrer wurde durch die Veröffentlichung rechtsextremer und antisemitischer Youtube-Videos bekannt. Auf der Veranstaltung sei es zu einer Rangelei gekommen, sagte die Polizeisprecherin. Ob es Personalienfeststellungen oder Festnahmen gab, war am Nachmittag noch nicht klar.

Auch am Alexanderplatz demonstrieren Menschen unter dem Motto „Freedom Parade". Dort sollen Zeitschriften der Vereinigung „Demokratischer Widerstand" verteilt werden, die zuletzt die sogenannten „Hygiene-Demos" veranstaltete.