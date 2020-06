Bei heißen Temperaturen ist der Protest "Berlin Pride 2020" am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg am Samstagmittag gestartet - die Veranstalter hatten vorab angekündigt, dass es keinen Party-Umzug wie sonst beim Christopher Street Day geben soll. Stattdessen wird der Protest gegen LGBTI-Diskriminierung betont - und die Teilnehmer zur Einhaltung der Hygieneregelen aufgefordert.

Zum Start sammelten sich viele Menschen auf dem Nollendorfplatz - größtenteils schien es möglich, die Distanz von 1,50 Meter zu wahren.

Auch an der Siegessäule beginnt zur Mittagszeit eine Demonstration. Dort wollen Tausende unter dem Motto "Black Lives Matter" demonstrieren.

