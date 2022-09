Checkpoint-Podcast Berlin vs. München – das Battle der Metropolen

O’zapft is. Während in Bayern wieder das Bier fließt, widmen wir uns der jahrelang von Markus Söder proklamierten innerdeutschen Städtekonkurrenz, räumen mit Vorurteilen auf und wagen den ultimativen Vergleich. München oder Berlin?

Wer siegt in Sachen Verkehr und Verwaltung? Welcher Flughafen kann mehr und welches Landesoberhaupt? Wo gibt es mehr Grünflächen, mehr Sonnenstunden und mehr Bierbrauereien? Wo sind die Menschen glücklicher? Wer gewinnt das Battle der Metropolen? Alles, was ihr jemals über die beiden Städte (nicht) wissen wolltet, erfahrt ihr in der neuen Folge „Berliner & Pfannkuchen“. Currywurst- vs. Weißwursttest inklusive.

Mit Stimmen und Einschätzungen dabei sind Kommunikationscoach Julia Binsack, Pilot Matthias Baier von der Vereinigung Cockpit, Senats-Wildtierexperte Derk Ehlert und Finanzwissenschaftler Professor Doktor Bernd Raffelhüschen.Currywurst- vs. Weißwursttest inklusive.

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Jessica Gummersbach und Nora Weiler. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

Vergangene Woche ging’s um das Szenario eines Blackouts in Berlin. Was passiert, wenn das Licht ausgeht?

Außerdem immer noch hörenswert:

