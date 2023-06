DFB-Pokalfinale im Olympiastadion 3000 Eintracht-Fans ziehen durch Berlin – Tauentzienstraße zeitweise gesperrt

Vor dem Spiel um den DFB-Pokal am Samstagabend sind mehrere Tausend Fußballfans durch Berlin gezogen. Rund 3000 Eintracht-Anhänger liefen vom Theodor-Heuss-Platz über die Reichsstraße zum Olympiastadion, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte. Weitere 2000 Fans von RB-Leipzig kamen über den Bahnhof Messe-Süd dahin. Ab 20 Uhr trifft im Olympiastadion Frankfurt auf Leipzig – beim wichtigsten Fußballevent des Jahres. Die Polizei ist mit 1400 Kräften im Einsatz.

Inzwischen seien die Sportfans im Stadion eingetroffen, sagte der Polizeisprecher am frühen Samstagabend. Die Lage sei bislang friedlich gewesen. „Es gibt keine Brennpunkte in der Stadt.“ Vor dem Spielbeginn zog die Polizei auf Twitter Bilanz: „Anreise, Fanfeste und Einlass zum heutigen DFB-Pokalfinale verliefen entspannt.“

Bereits seit dem späten Vormittag hatten sich die Fans von Eintracht Frankfurt auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg versammelt. Die Tauentzienstraße war zwischen Joachimsthaler und Nürnberger Straße für den Autoverkehr gesperrt. Auch der Busverkehr war von der Sperrung betroffen.

Das Fest der Leipzig-Anhänger begann den Beamten zufolge am Hammarskjöldplatz in Westend. Von dort bewegten sich die Fans über Masurenallee, Messedamm und Jafféstraße zum S-Bahnhof Messe-Süd. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Staugefahr bestehe im Bereich der Heerstraße, Reichsstraße, Spandauer Damm und Olympischen Straße, meldete die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter. Die VIZ empfahl allen Sportfans, für die An- und Abreise die S- und U-Bahn zu nutzen.

Die Bundespolizei überwachte die per S-Bahn anreisenden Fans nach eigenen Angaben mit über 500 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.