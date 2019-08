Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag über den geplanten Mietendeckel diskutiert. Die Oppositionsparteien CDU, FDP und AfD hatten in Dringlichkeitsanträgen gefordert, die Überlegungen zum Mietendeckel zu beenden und stattdessen verstärkt auf Neubau zu setzen. Die rot-rot-grüne Koalition stimmte geschlossen gegen die Anträge und verteidigte das Vorhaben, die Mieten in Berlin zu begrenzen.

Die Opposition kritisierte die Pläne des Senats scharf. "Der Mietendeckel ist der denkbar falscheste Weg", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) spiele "mit Nöten und Ängsten der Mieterinnen und Mieter" und mit der "Zukunft unserer Stadt". Er schlug stattdessen vor, die Grundsteuer zu halbieren und den Wohnungsneubau voranzutreiben. Außerdem plädierte er für einen "Mieten-TÜV", durch den jedes Gesetz auf die Folgekosten für Mieterinnen und Mieter geprüft werden müsse.

"Wem fühlen Sie sich eigentlich verpflichtet?", fragte Czaja in Richtung von Lompscher. "Der Berliner Verfassung, dem Koalitionsvertrag oder der Interventionistischen Linken?" Er warf Lompscher vor, die Stadt "rot umbauen" zu wollen.

Christian Gräff (CDU) hält den Mietendeckel für "Linkspopulismus". Foto: Monika Skolimowska/dpa

Christian Gräff, baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, bezeichnete den Mietendeckel als "Linkspopulismus". Er sei sich sicher, dass das Vorhaben gegen das Grundgesetz verstoße und vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern werde.

"Der Mietendeckel kommt, und das ist auch gut so"

Iris Spranger, wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, verteidigte den Mietendeckel. "Den Mietenwahnsinn können und werden wir nicht länger dulden", sagte sie im Plenum. Der Opposition warf sie vor, sich zu "Handlangern" von Immobilienunternehmen wie der Deutschen Wohnen zu machen. Klar sei aber auch: "Wenn wir hier im Parlament ein Gesetz verabschieden, dann muss das rechtssicher sein."

Der SPD dankte die Linken-Abgeordnete Gabriele Gottwald, weil die Partei den Mietendeckel auf die politische Agenda gesetzt hatte. Gottwald verwies auch auf die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Mietpreisbremse: Das Instrument verstoße weder gegen Eigentumsgarantie, Vertragsfreiheit, noch Gleichheitssatz, urteilte das oberste Gericht vor wenigen Tagen und wies damit eine Verfassungsbeschwerde gegen die Mietpreisregelungen ab.

"Wir werden dem ungebrochenen Hai auf dem Immobilienmarkt ein Stopp-Schild setzen", sagte Gottwald. Sie ist sich sicher: "Der Mietendeckel kommt, und das ist auch gut so."

Dass die Mieten in Berlin in den vergangenen sieben Jahren um 71 Prozent gestiegen seien, während die Einkommen nur um knapp 20 Prozent angewachsen sind, darauf verwies Katrin Schmidberger von den Grünen. Sie räumte ein, dass "verschiedene Modelle" zur Ausgestaltung des Mietendeckels im Gespräch seien, die alle Vor-und Nachteile hätten.

Katrin Schmidberger (Grünen) plädiert im Abgeordnetenhaus für einen "atmenden" Mietendeckel, der moderate Mietsteigerungen... Foto: Monika Skolimowska/dpa

Das Einfrieren der Mieten könnte Eigentümer wie Genossenschaften und kleine private Vermieter, die ihre Mieten in den vergangenen Jahren gar nicht oder nur gering erhöht haben, bestrafen, während Wohnungsunternehmen mit hochpreisigen Mieten einen Bestandsschutz erhielten. "Da sehe ich eine große Gerechtigkeitslücke, die wir schließen müssen", sagte Schmidberger. Sie und ihre Fraktion plädieren deshalb für einen sogenannten "atmenden Deckel", der bis zu bestimmten Obergrenzen moderate Mietsteigerungen zulässt.

Ein Positiv-Beispiel für einen gesunden Wohnungsmarkt sei Wien, wo es schon seit Jahrzehnten einen Mietendeckel für Altbauten gibt: das sog. Richtwertgesetz, das Eigentümern auch feste Beträge für die Erhaltung und Instandsetzung ihrer Immobilien zugesteht. "Die kommen damit ganz gut aus, nichts verfällt", sagte Schmidberger.

Koalition will am Abend über Mietendeckel beraten

Am Donnerstagabend nach Ende des Plenums wollen sich die Koalitionsspitzen zusammensetzen, um über den Entwurf für einen Mietendeckel zu sprechen und Änderungswünsche vorzutragen. Der Referentenentwurf soll laut offiziellem Zeitplan bis Samstag, 31. August, fertig sein.

Der Senat hatte im Juni beschlossen, die Mieten in Berlin für fünf Jahre einzufrieren. Für Kritik sorgt derzeit ein Papier aus der Stadtentwicklungsverwaltung, das feste Obergrenzen für Mietpreise je nach Alter und Ausgestattung der Wohnung vorsieht. Demnach dürfen die Kaltmieten nicht mehr als 3,42 bis höchstens 7,97 Euro kosten - egal, in welcher Lage.

Vorbehalte gegen diese Obergrenzen gibt es nicht nur in der Opposition, sondern auch bei den Koalitionsparteien - und in Lompschers Verwaltung selbst.