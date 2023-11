Drogensüchtige und Exkremente im Hausflur Anwohner des Görlitzer Parks in Berlin rufen um Hilfe

Exkremente in Hausfluren, bis zur Besinnungslosigkeit berauschte Menschen, extreme Verwahrlosung: In Anbetracht der sich immer weiter verschärfenden Lage im und rund um den Görlitzer Park in Berlin haben sich Anwohnende mit dringenden Appellen an die schwarz-rote Koalition gewandt. „Wir Anwohner haben vor dem Zaun einen Megaschiss. Es wird alles noch schlimmer“, sagte Monika Obrecht, nach eigenen Angaben seit 30 Jahren Anwohnerin des Parks, am Dienstag mit Blick auf die Senatspläne zur Umzäunung des Parks.

Obrecht und andere warnten vor einer Verdrängung der schon jetzt in das Umfeld des Görlitzer Parks ausgreifenden Probleme und schilderten die Realität im Kiez in drastischen Szenen. Wer am frühen Morgen zur Arbeit gehe, müsse nicht selten über Drogensüchtige steigen, die auf Treppen oder in Hauseingängen schlafend. Spielplätze im Park seien übersät mit gebrauchten Spritzen oder anderen Utensilien zum Drogenkonsum.

„Die Situation ist sehr schwierig“, erklärte Sozialarbeiterin Esther Borkam. „Wir sind unglaublich hilflos, der Verelendung zugucken zu müssen.“

Der Zaun bringt nur eine Verschiebung des Problems. Martin Storck, Mitglied des Görlitzer-Park-Rats

Ambivalent ist die Stimmung mit Blick auf den Anfang September auf Einladung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) veranstalteten Sicherheitsgipfel. „Wir sind froh darüber, dass etwas passiert“, erklärte Martin Storck, Mitglied des Görlitzer-Park-Rats.

Juri Schaffranek (v.l.nr.) von Gangway, Reuterkiez-Anwohnerin Monika Obrecht, Esther Borkam von KiezAnker 36 und Martin Storck, Mitglied im Görlitzer Park-Rat, bei der Pressekonferenz zum Görlitzer Park. © dpa/Hannes P Albert

Genau wie Borkam und Obrecht steht er dem dort entwickelten Plan, den Görlitzer Park zu umzäunen und zumindest in den Nachtstunden abzuschließen, jedoch ablehnend gegenüber. „Der Zaun bringt nur eine Verschiebung des Problems“, formulierte Storck und verwies stattdessen auf ein bereits 2016 entwickeltes Handlungskonzept.

Senat und Bezirk streiten über Zuständigkeit

Aus Sicht des Bündnisses „Görli zaunfrei“, dem Storck, Borkam und Obrecht angehören und das die Pressekonferenz am Dienstag organisiert hatte, sind die bereits damals vorgeschlagenen Maßnahmen noch heute aktuell. Dazu zählt unter anderem eine rund um die Uhr geöffnete Unterkunftsmöglichkeit für Obdachlose, ein niedrigschwelliges medizinisches Angebot sowie Aufenthalts- und Konsummöglichkeiten für drogenabhängige Menschen.

Die Straßensozialarbeit sollte gestärkt und allgemein die auch im Maßnahmenpapier des Sicherheitsgipfels verankerten sozialen Maßnahmen „endlich ausreichend finanziert werden“, wie es Storck formulierte.

Tatsächlich war bereits unmittelbar nach dem Gipfel übergreifend kritisiert worden, dass die dort beschlossenen Maßnahmen finanziell nicht untersetzt wurden. Insbesondere aus den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte – Letzterer hat durch die Lage am Leopoldplatz mit einem vergleichbaren Problem zu kämpfen – war darauf verwiesen und erklärt worden, dass ohne zusätzliches Geld keine der Maßnahmen umgesetzt würde.

Beim von den Bündnismitgliedern rundweg abgelehnten Zaun kommt hinzu, dass Bezirk und Senat über die Zuständigkeit streiten. Weil Clara Herrmann (Grüne), Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, das Projekt ablehnt, will Innensenatorin Iris Spranger (SPD) das Projekt zur Not auf Senatsebene ziehen.

Diese Rechtsauffassung wiederum zog Herrmann zuletzt im Interview mit dem Tagesspiegel in Zweifel und auch das Bündnis mahnte am Dienstag an, der Bezirk müsse auf seine Handlungshoheit bestehen. Eine schnelle Lösung für das den Kiez rund um den Görlitzer Park stark belastende Problem ist zumindest vorerst nicht in Sicht.