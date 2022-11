Durchbruch nach Verhandlung in der Nacht Ärzte-Streik an der Berliner Charité abgewendet

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch haben sich der Charité-Vorstand und die Ärztegewerkschaft Marburger Bund auf Eckpunkte für einen Tarifvertrag geeinigt. Nach Tagesspiegel-Informationen sieht der Kompromiss mindestens 5,5 Prozent Lohnplus im nächsten Jahr sowie höhere Zuschläge für Bereitschaftsdienste vor. Auch die Schichtpläne sollen verlässlicher werden.

Marburger Bund und der Charité-Vorstand wollen die Eckpunkte noch an diesem Mittwoch vorstellen. Einen Ärztestreik mitten im Wahlkampf, über den man sich auch im Senat sorgte, wird es somit nicht geben.

In der aktuellen Tarifrunde war die Stimmung zuletzt frostig. Der Marburger Bund forderte 6,9 Prozent mehr Lohn, höhere Zuschläge für Nacht- und Bereitschaftsdienste sowie verlässlichere Schichtpläne. Der Ärztegewerkschaft gehören fast 60 Prozent der Klinikmediziner an.

An streikenden Ärzten kämen Politiker nicht vorbei

Der Charité-Vorstand um Personalchefin Carla Eysel wiederum bot zuletzt circa 4,5 Prozent mehr Lohn an, rückwirkend ab 1. April 2022 in drei Stufen. Auf höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenenddienste hatten sich beide Seiten schon verständigt.

Alle an der Charité zu klärenden Tariffragen sind selbst für das ohnehin komplexe Gesundheitswesen umfangreich. An der Hochschulklinik existiert ein Haustarifvertrag, der Marburger Bund hat davon aber bislang nur Einzelaspekte gekündigt.

Zuletzt erwog die Ärztegewerkschaft den kompletten Konzerntarifvertrag zu suspendieren, was weitere Forderungen ermöglichen würde. In diesem Fall müssten Tarifrechtler klären, wofür genau ab wann gestreikt werden darf, denn Arbeitskampfmaßnahmen sind in Deutschland stark reguliert.

An streikenden Charité-Ärzten wären die Kandidaten der Parteien im Wahlkampf nicht vorbeigekommen. Ein Ausstand wäre zum Wahlkampfthema geworden, so wie es der Pflegestreik an der Charité und den ebenfalls landeseigenen Vivantes-Kliniken im Spätsommer 2021 war.

Schränkt die Charité im Streikfall ihre Versorgung ein, ist das wegen der Größe der Klinik umgehend zu spüren. Schon jetzt sperren zudem andere Krankenhäuser wegen Personalmangels regelmäßig Betten.

Generationenkonflikt in der Gewerkschaft

Im Marburger Bund zeichnete sich in dieser Tarifrunde ein Generationenkonflikt ab. Es sind junge Mediziner, um die 30 Jahre, die den Protest an der Charité organisieren. Die einst üblichen 70-Stunden-Wochen lehnen die meist in den Neunzigern geborenen Ärzte ab.

Bereits am 5. Oktober dieses Jahres hatten 700 junge Charité-Ärzte stundenweise die Arbeit niedergelegt, weshalb einige Behandlungen verschoben wurden. Während eines Streiks werden zwar wie üblich Notfälle versorgt, viele planbare Operationen aber abgesagt. Schon während des Pflegestreiks 2021 hatte die Charité-Leitung zahlreiche Eingriffe verschoben.

In einer Mitarbeiterbefragung vor einigen Monaten empfahlen nur 15 Prozent der Ärzte unter 40 Jahren die Charité uneingeschränkt weiter. Insgesamt beschäftigt das Großkrankenhaus 2700 Ärzte.

2700 Ärzte arbeiten an Berlins landeseigener Universitätsklinik.

Die Charité ist eine der größten Arbeitgeberinnen der Stadt. Samt Tochterfirmen hat die Hochschulklinik fast 21.000 Beschäftigte und verfügt über mehr als 3000 Betten in Steglitz, Wedding und Mitte. Mit 2,3 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie Berlins größter Krankenhauskonzern.

Dem Charité-Vorstand steht der Pharmakologe Heyo Kroemer vor, den Aufsichtsrat führt Gesundheits- und Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne). Sie äußerte sich bislang nicht zur aktuellen Lage.

Dabei starten derzeit auch in anderen Berliner Kliniken die Tarifrunden der Ärzte. So will der Marburger Bund im Unfallkrankenhaus (UKB) in Marzahn, in den Helios-Kliniken in Zehlendorf und Buch sowie im Paulinenkrankenhaus in Westend höhere Löhne und neue Dienstplan-Regelungen durchsetzen.

Die genannten Kliniken verfügen gemeinsam über fast 5500 der 22.000 Krankenbetten der Stadt. Circa 4000 Mediziner wären von den Tarifrunden betroffen.

