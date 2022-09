„Einen solchen Beamten wollen wir in Berlin nicht“ Innenstaatssekretär verurteilt Polizeieinsatz bei syrischer Familie

Berlins Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) hat das Verhalten eines Beamten bei einer syrischen Familie als „absolut inakzeptabel“ bezeichnet und im Namen des Senats „aufs Schärfste“ verurteilt. „Einen solchen Beamten wollen wir in Berlin nicht“, sagte Akmann am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Der Beamte habe sich bei dem Einsatz „fremdenfeindlich geäußert“ und sei „fremdenfeindlich aufgetreten“.

Alle Polizisten seien der Wahrung der Menschenwürde verpflichtet. „Dem wurde hier nicht Genüge getan, es wurde massiv dagegen verstoßen“, sagte Akmann. „Wir klären das lückenlos auf.“. Es werde sowohl strafrechtlich als auch disziplinarrechtrechtlich ermittelt. Auch bei den anderen an dem Einsatz beteiligten Beamten werde dies geprüft.

Akmann wies Äußerungen von Linke-Politikern und Nazi-Vergleiche zurück. „Es ärgert mich, wenn Stimmen laut werden, die die Polizei insgesamt infrage stellen“, sagte Akmann. „Ich finde es auch unerträglich, wenn Vergleiche gezogen werden mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte“. Der Staatssekretär stellte sich ausdrücklich vor die Polizei. „Der Senat steht zu seiner Polizei“, sagte Akmann. Die Behörde sei „ein Garant für die innere Sicherheit in unserer Stadt und ein unverzichtbarer Teil unseres Staatswesens.“

Der Linke-Politiker Ferat Kocak hatte der Polizei „ein Nazi-Problem“ attestiert, Linke-Innenexperte Niklas Schrader „strukturellen Rassismus“. Das syrische Paar forderte die Entlassung eines Polizisten. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte auf Nachfrage der Grünen zu, wenn nach Abschluss der Ermittlungen Klarheit herrsche, eine Kontaktaufnahme mit der Familie in Erwägung zu ziehen. „Wir müssen das erst umfassend aufklären“, sagte Slowik. Zu Details wollte sie sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern.

Der Beamte Jörg K. soll den Mann und seine 28-jährige Frau, wie es die Polizei formuliert, fremdenfeindlich beleidigt haben. Die Beamten waren am vergangenen Freitag mit einem vollstreckbaren Haftbefehl bei der Familie angerückt, weil der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 750 Euro für dreimaliges Fahren ohne Fahrschein nicht gezahlt hatte.

Der Polizeieinsatz in der Wohnung in der Familie. © Screenshot Tsp

Daneben ging es um sogenannte Gefährderansprache bei der 28-jährigen Frau. Hintergrund ist ein anderes Ermittlungsverfahren. Nach Tagesspiegel-Informationen wird ihr vorgeworfen, dass sie eine andere Frau mit freizügigen Fotos kompromittiert haben soll. Es geht um Nötigung, Beleidigung und anderes.

Der Einsatz in der Wohnung lief aus dem Ruder, die Kinder haben geschrien, die Polizisten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Ein Beamter sagte zu dem Paar: „Ihr seid hier in unserem Land, ihr habt Euch nach unseren Gesetzen zu verhalten“. Und: „Das ist mein Land, und Du bist hier Gast.“ Zur Frau sagte er auch „Halt die Fresse, fass mich nicht noch mal an (....) ich bringe Dich ins Gefängnis.“

Die syrische Familie hatte nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei erstattet. Sie konnte auch ein Handyvideo von dem Einsatz zeigen, der Polizei liegt eine mehr als zehn Minuten lange Fassung vor. Komplett dauert das Video laut dem Paar 30 Minuten. Warum sie diese Fassung nicht zeigen, wie es zur Eskalation kam, ob es Widerstand und versuchte Gefangenenbefreiung gab, beantworteten sie bislang nicht.

Jörg K. ist jetzt ein Fall für die „Ermittlungsgruppe Zentral“ des Landeskriminalamtes, die für Verdachtsfälle zu politisch motivierter Kriminalität bei der Polizei zuständig ist. Andere zu dem Einsatz in der Wohnung herbeigerufene Beamten versuchten die Lage zu beruhigen. Als die 28-jährige Frau sagte, dass K. ein Problem mit Ausländern habe, drohte jener: „Vorsicht, ich zeig Dich an. Ich habe kein Stress mit Ausländern.“ Später ergingen Anzeigen wegen Widerstand, Angriffs und versuchter Gefangenenbefreiung gegen das Paar.

