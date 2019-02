Das Land Berlin hat im vergangenen Jahr 23,5 Millionen Euro durch die Nachprüfung der Steuererklärungen sogenannter Einkommensmillionäre eingenommen. Das geht aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Finanzen an die Linken-Abgeordneten Steffen Zillich und Sebastian Schlüsselburg hervor. Im Jahr 2017 lag der Wert der mittels Nachprüfungen akquirierten Gelder noch bei 5,5 Millionen Euro.

Er hat sich damit binnen Jahresfrist vervierfacht - und das obwohl die Zahl der Nachprüfungen von 67 auf 51 Fälle gesunken ist. Als Einkommensmillionär gilt, wer im Jahr mehr als 500.000 Euro aus nichtselbstständiger Tätigkeit, Kapitalvermögen, Vermietung oder Verpachtung einnimmt. Die aus D-Mark-Zeiten stammende Definition wurde auch nach Einführung des Euro beibehalten.

Eine Million pro Prüfung

Besonders erfolgreich verliefen die Steuerprüfungen im Finanzamt Prenzlauer Berg. Bei elf Nachprüfungen wurden 21,4 Millionen Euro fällig. In anderen Finanzämtern wie beispielweise Friedrichshain/Kreuzberg fanden überhaupt keine Nachprüfungen statt. In Zehlendorf wiederum wurden bei 12 Nachprüfungen 950.000 Euro eingenommen, in Pankow/Weißensee sowie Mitte/Tiergarten mussten bei der jeweils einzigen Nachprüfung Steuern in niedriger vierstelliger Größenordnung rückerstattet werden.

Sebastian Schlüsselburg, Mitglied des Haushaltskontrollausschusses im Abgeordnetenhaus, nutzte die aktuellen Zahlen für einen Vorstoß in Richtung Finanzverwaltung. Er schlug vor, in diesem Jahr einen Schwerpunkt bei der Nachprüfung von Einkommensmillionären zu setzen. "Letztes Jahr hat Senator Kollatz einen erfolgreichen Schwerpunkt bei den Kontrollen im Gastronomiebereich gelegt. Wir schlagen vor, dieses Jahr einen Schwerpunkt bei der Kontrolle der Einkommensmillionäre zu setzen", erklärte Schlüsselburg. Auch Steuerprüfer hätten Bereitschaft dazu signalisiert, sagte Schlüsselburg weiter.

Potenzial nicht ausgeschöpft

Klar ist: Die vermehrte Nachprüfung von Einkommensmillionären birgt Potenzial für Mehreinnahmen. In einer Auswertung der Nachprüfungs-Ergebnisse aus den vergangenen zehn Jahren errechnete Schlüsselburg einen Durchschnittswert der fälligen Nachzahlung in Höhe von 89.000 Euro pro geprüftem Einkommensmillionär. Hochgerechnet auf die 489 in Berlin lebenden Einkommensmillionäre wären auf Grundlage dessen Einnahmen von 43 Millionen Euro realistisch. Geld, das die klamme Stadt gut gebrauchen könnte.