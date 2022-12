Einsatz im Berliner Flüchtlingsamt Sicherheitsdienst unter Verdacht

Zoll und Bundespolizei haben am Dienstagvormittag in Berlin-Reinickendorf die Erstaufnahmestelle des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten überprüft. Nach Tagesspiegel-Informationen liegen den Behörden Hinweise auf massive Verstöße in der Erstaufnahme vor.

„Wir überprüfen auf dem Gelände die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz“, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts Berlin dem Tagesspiegel. Zudem werde überprüft, ob die Mindestlohnvorschriften eingehalten und die Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdienstes überhaupt arbeiten dürfen.

Mitarbeiter schieden wegen der Zustände aus

Am Vormittag kurz vor 10 Uhr fuhren 160 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKA) des Zolls mit 80 Fahrzeugen auf das Gelände des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten in der Oranienburger Straße. Auch 50 Beamte der Bundespolizei sind im Einsatz, laut Zoll sind zudem einige Beamte des Landeskriminalamtes beteiligt.

Im Hintergrund geht es um Vorwürfe, die noch weit schwerwiegender sind. So sollen Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Flüchtlinge erpresst und genötigt haben. Zudem sollen sie Betten oder Terminkarten an Flüchtlinge regelrecht verkauft haben, Geflüchtete sollen teils nur gegen Geld oder Schmuck eine Schlafmöglichkeit erhalten haben, wie inzwischen wegen der Zustände ausgeschiedene Mitarbeiter berichten.

Razzia im LAF © Alexander Fröhlich

Zudem sind im Landesamt selbst bereits seit Wochen Hinweise auf mutmaßliche Gewaltattacken von Sicherheitsleuten auf Flüchtlinge bekannt geworden, wie es aus Ermittlerkreisen heißt. Die Sicherheitsfirma war bereits 2021 vom Landesamt abgemahnt worden. Schon im vergangenen Jahre hatte es Hinweise auf Prostitution auf dem weitläufigen Gelände gegeben. Unter der politischen Verantwortung von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) sollen sich in der Erstaufnahme durch die anhaltend hohe Zahl an neu ankommenden Flüchtlingen und ihre nur schleppende Registrierung die Zustände massiv verschärft haben.

Täglich kommen 100 Asylsuchende in Berlin an, dazu 70 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Weil die Behörde bei der Erfassung der Asylsuchenden hinterherhinkt und Unterkünfte fehlen, spitzt sich die Lage immer weiter zu. Ermittlerkreise gehen davon aus, dass die Zustände im Flüchtlingsamt mutmaßliche Machenschaften von Sicherheitsleuten, die sich Vorteile und Nebeneinkünfte verschafft haben sollen, begünstigt haben.

