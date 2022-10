Einschränkungen im Berliner U-Bahn-Verkehr Bauarbeiten an der U9 – Ersatzbusse zwischen Zoo und Berliner Straße

Wegen Bauarbeiten der BVG kommt es seit dem frühen Montagmorgen auf der Berliner U-Bahn-Linie U9 zwischen den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Berliner Straße zu Einschränkungen. Auf der Strecke ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, zusätzlich besteht zwischen den Bahnhöfen Berliner Straße und Rathaus Steglitz Pendelverkehr in beide Richtungen. Die Einschränkungen werden laut BVG noch bis zum 7. November andauern.

Der Ersatzverkehr wird den Angaben nach mit barrierefreien Fahrzeugen bedient und hält an ausgewiesenen Ersatzhaltestellen. Die BVG bittet Fahrgäste, längere Fahrzeiten einzuplanen. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden. Zur Umfahrung können Fahrgäste laut BVG auch die U7 zwischen Berliner Straße und Wilmersdorfer Straße mit Umstieg am S-Bahnhof Charlottenburg nutzen.

Die BVG baut seit gut einem Monat neue Gleisverbindungen auf der U9 ein. In den zurückliegenden Wochen fuhr die Linie daher nur noch zwischen Osloer Straße und Güntzelstraße auf der Schiene. Die neuen Gleisverbindungen sollen den Betrieb bei Störungen und Bauarbeiten flexibler machen, denn Züge können dadurch auf parallele Gleise geführt werden. Zugleich minimieren die neuen Weichen mit Unterschottermatten den Lärm, verspricht die BVG.

Vor einem Jahr hatte das Verkehrsunternehmen angekündigt, auf mehreren Linien neue Weichenverbindungen (sogenannte „Trapeze“) einzubauen: Neben der U9 auch auf der U7 (Kleistpark – Yorckstraße), auf der U2 (Klosterstraße – Märkisches Museum) und zwei auf der U1 (Kurfürstenstraße – Gleisdreieck sowie zwischen Kurfürstendamm und Uhlandstraße).

Zur Startseite