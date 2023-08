Eiskalt aufgerollt ln Prenzlauer Berg wird das Schlaraffenland schockgefroren

Die Ferien sind unübersehbar vorbei. Vor „Scrolls Garden“ in der Prenzlauer Berger Gleimstraße stapeln sich am Nachmittag – nicht nur – Kinder. Wie in einem Werbeclip stehen sie mit offenen Mündern vor einer Vitrine, in der sich der Pippi Langstrumpfs Bonbonladen manifestiert hat: Gläser voller Gummibärchen, Oreo-Keksen, Schokobons, bunten Streuseln, Kinderriegeln und haste nicht gesehn. Das Schönste: All diese Köstlichkeiten werden hier auf einer Platte gemischt, gefroren und zu Eisrollen verarbeitet. Natürlich vor den Augen der Kunden, die essen schließlich mit.

Zwar ist die Idee, Früchte oder Süßigkeiten auf einer Kälteplatte in einen leckeren Aggregatzustand zu verwandeln, nicht neu. „Delabuu“ etwa rollt seit 2017 in Berlin Eis, ursprünglich soll der Trend aus Thailand kommen. Aber auch von einer langen Eisröllchen-Tradition auf syrischen Hochzeiten ist zu lesen. Mehr als 70 Millionen Mal wurde ein Youtube-Video geklickt, in dem Schokolade zu Eis gerollt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Aber wer auch immer das Ding zuerst gedreht hat: „Scrolls Garden“ hat eine Lücke im Gleimkiez gefüllt. „Vegan“ steht ganz groß über der Tür, ein bisschen irreführend bei all den Raffaello- und Kinder-Bueno-Packungen hinterm Tresen. Rein pflanzlich ist aber die Creme, aus der das Eis entsteht – eine Art gesüßte Sahne. Auf welcher Basis? „Verraten wir nicht, ist ein Geheimrezept“, sagt der Mitarbeiter. „Aber Sie können gerne raten.“

Kurz darauf wird die Geheimflüssigkeit auf die kalte Platte gekippt. Darauf ein Espresso (Erwachsenenvariante) beziehungsweise zerbröselte Giottos (Kindervariante). Das Ganze wird mit zwei Spachteln vermischt und gehackt, glattgestrichen, aufgerollt. Streusel und Soße drauf – fertig ist der Eisspaß.

Das Ergebnis ist vor allem extrem süß, der Kaffee kann sich kaum durchsetzen. Vielleicht entzückt vor allem das ganze Drumherum die Kunden. Jeder darf ein Zettelchen ausfüllen, auf dem die gewünschten Zutaten angekreuzt werden, das reinste Schlaraffenland. Vor lauter Zucker lässt sich die Basis der veganen Sahne kaum erschmecken. Ein Tipp: Kokos, Hafer und Soja sind es nicht.