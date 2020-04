Hinter dem Bahnhof Zoo testet die BVG bald modernste Technik. An der Endhaltestelle Hertzallee werden jetzt die ersten beiden Schnell-Ladesäulen Berlins aufgestellt.

Die ersten beiden Säulen in Berlin stehen jetzt am Zoo. Foto: Jörn Hasselmann



Bislang gibt es eine solche Säule der Firma Siemens nur im Busbetriebshof an der Indira-Gandhi-Straße in Weißensee. Eine BVG-Sprecherin sagte, dass die Technik noch in diesem Monat betriebsbereit sein soll.

Die Technik kann einen Bus innerhalb weniger Minuten laden, kann also zum Beispiel an Wendestellen einer Linie genutzt werde. Dort haben die Busse und ihre Fahrer ohnehin ein paar Minuten Pause, die genutzt werden kann.

Bislang müssen die vorhandenen E-Busse zum Aufladen in den Betriebshof, es fallen also teilweise lange Leerfahten an, das Laden dauert dann mehrere Stunden.

Zudem ist die Kapazität der Batterien noch arg beschränkt, viel mehr als 150 Kilometer am Stück sind nicht drin. Das reicht für die meisten Buslinien nicht. So kann die neue Linie 300, die für E-Busse konzipiert wurde, deshalb nicht bis in die Westcity fahren wie der 100er und 200er. Der 300er pendelt seit August 2019 nur zwischen Schlesischem Tor und Philharmonie.



Die Testbusse werden auf der Linie 200 eingesetzt, die am Zoo endet. Foto: Jörn Hasselmann

2020 werden nun die ersten 15 elektrischen Gelenkbusse von Solaris geliefert, die mit einer Art Stromabnehmer an der Haltestelle geladen werden können. Diese Technik fördert das Verkehrsministerium mit weiteren sechs Millionen Euro.

Es ist die dritte Methode, einen E-Bus zu laden, die nun getestet wird. Die erste hat nicht funktioniert, nämlich das Laden per Induktion wie bei einer elektrischen Zahnbürste.

Seit 2005 wird getestet

2005 begann ein Test auf der Linie 204 zwischen Südkreuz und Zoo. Nach Angaben der BVG fielen 25 Prozent der E-Busse aus, Anwohner der Linie schätzten die Ausfallquote eher auf 50 Prozent.

Von oben senkt sich der Stromabnehmer auf den Bus. Foto: Jörn Hasselmann



Der Test wurde beendet, die Linie wird wieder mit Dieselbussen betrieben. Bis zum Jahr 2030 soll wie berichtet die gesamte Busflotte der BVG elektrisch fahren. Derzeit blasen etwa 1500 Dieselbusse Abgas in die Berliner Luft. Alleine könnte die BVG den Umstieg nicht stemmen.

Denn der wird teuer: Die Elektrofahrzeuge kosten die BVG 810 Millionen Euro, sie sind deutlich teurer als Konventionelle.

