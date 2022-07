Die Bautätigkeit der kommunalen Wohnungsunternehmen und Genossenschaften in Berlin und Brandenburg bricht massiv ein. Das sagte die Chefin der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen (BBU), Maren Kern, bei der Jahrespressekonferenz am Mittwoch. Kern sprach von einer "Zeitenwende" beim Wohnen und Bauen. Besonders die explodierenden Energiekosten bedrohen Wohnungswirtschaft und Mieter.

Der BBU fordert unterdessen eine Deckelung für Heizkosten bei 40 Prozent der Nettokaltmieten.

Bei den Baufertigstellungszahlen meldeten die Unternehmen den ersten Rückgang seit acht Jahren. Es wurden 20 Prozent Wohnungen weniger fertiggestellt als im Vorjahr. Auch die Zahl der Grundsteinlegungen sank 2021 im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 Prozent. Kern warnte: "Wir sind erst am Beginn eines Sturmtiefs." Die Bedingungen hätten sich zuletzt durch Inflation und den Krieg gegen die Ukraine noch einmal deutlich verschlechtert.

20 Prozent schon geplanter Neubauvorhaben werden gar nicht mehr umgesetzt, 16 Prozent werden sich laut einer Umfrage des BBU unter den 340 Mitgliedsunternehmen verzögern. Maren Kern sagte: "Das sind erschreckende Zahlen." Die Neubauziele des Berliner Senats von 20.000 Wohnungen pro Jahr seien deshalb "kaum noch haltbar", sagte die BBU-Chefin. Berlins Regierungschefin Franziska Giffey (SPD) hatte das bereits im Gespräch mit dem Tagesspiegel Ende Mai einräumen müssen

Unterbrochene Lieferketten, große Energierversorgungsunsicherheit, Fachkräftemangel, explodierende Baukosten und rasant steigende Zinsen belasten die Bau- und Wohnungsbranche aktuell stark. „Zu diesen ohnehin schon sehr schwierigen Investitionsbedingungen kommen nun auch noch die Energiepreisexplosion und die durch sie weiter angeheizte allgemeine Inflation, die wiederum zu schnell steigenden Zinsen führt“, führte Kern aus.

Mit einem Plus von nur noch 1,1 Prozent lag das Investitionswachstum bei den Unternehmen 2021 so niedrig wie seit 2008 nicht mehr. „In Anbetracht der gleichzeitig sehr hohen Baupreisinflation sind unsere Investitionen real sogar deutlich zurückgegangen“, warnte BBU-Chefin Kern.

Gleichzeitig, sagte Kern, würden die Mitgliedsunternehmen des BBU die Mieten noch stabil halten. "Die Mieten explodieren nicht in weiten Teilen Berlins und liegen noch deutlich unter denen anderer Metropolen", sagte Kern. Berlin liege heute auf dem Niveau von Hamburg vor 13 Jahren.

Mit 6,41 Euro nettokalt pro Monat und Quadratmeter 2021 haben sie sich seit dem „Vor-Mietendeckel-Jahr“ 2019 mit einer jährlichen Zuwachsrate von nur 1,0 Prozent praktisch nicht verändert. 2021 lag die allgemeine Inflation bei 2,8 Prozent und damit fast dreimal so hoch wie die Entwicklung der Mieten, teilt der BBU mit. Das Bruttoeinkommen sei seither um fast vier Prozent gestiegen, die allgemeinen Verbraucherpreise um 2,8 Prozent, die Baupreise für Wohnungsneubau um neun Prozent.

Als besonders dramatisch beschreibt Kern die Entwicklung der Energiepreise. Einer aktuellen BBU-Umfrage zufolge hätten die Versorger seit Jahresbeginn 2022 bei rund 85 Prozent der Berliner BBU-Mitgliedsunternehmen die Energiepreise angehoben – um Werte von bis zu 300 Prozent. Die Nettokaltmieten bleiben bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen bisher trotzdem stabil.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mieter müssen schon in diesem Jahr mit Mehrkosten beim Heizen von "50 Prozent plus X" rechnen, wie Kern ausführte. Bei einer Vorauszahlung von im Schnitt 99 Cent pro Quadratmeter in einer 60-Quadratmeter-Wohnung entspricht das 360 Euro Mehrkosten im Jahre. "Im kommenden Jahr erwarten wir deutlich höhere Steigerungen - niemand kann die Höhe bisher genau voraussagen", warnte Kern.

Die WBM hat Vorauszahlungen schon um bis zu 100 Prozent erhöht

Bis Herbst werden deshalb in allen Mitgliedsunternehmen Anpassungen nach der erfolgten Betriebskostenabrechnung erwartet. Einen genauen Zeitpunkt dafür konnte Kern noch nicht nennen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) hat schon reagiert und die Vorauszahlungen um bis zu 100 Prozent erhöht. In der Branche wird von ähnlichen Erhöhungen bei vielen anderen Unternehmen ausgegangen.

Die BBU-Unternehmen bieten zusätzlich schon jetzt die freiwillige Erhöhung der Energiekostenvorauszahlungen an. 87 Prozent haben das schon getan oder planen dies. Allerdings stimmen im Schnitt nur rund 20 Prozent der Mieter zu. Maren Kern betonte: „Das ist ein dringender Appell: Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch oder legen Sie Rücklagen an!"

Um in Not geratene Berliner zu unterstützen, sei der vom Senat auf den Weg gebrachte Härtefallfonds in Höhe von 380 Millionen Euro zwar ein erster Schritt, sagte Kern. Doch Menschen mit niedrigen Einkommen müssten stärker entlastet werden, etwa durch einen Deckel für die Energiepreisbelastung.

Zum Beispiel könnten die warmen Betriebskosten bei 40 Prozent der Nettokaltmiete gedeckelt werden. Die Differenz zu den Marktpreisen könnten staatliche Transferfonds decken. „Ein solches Modell würde eine Überschreitung bestimmter Steigerungsgrenzen bei den Energiepreisen vermeiden.“

[In unseren Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Absenkungen der Heiztemperatur wie sie Vonovia, der größte deutsche Vermieter, für nachts bereits angekündigt, gibt es bei den Mitgliedsunternehmen des BBU bisher noch nicht. 13 Prozent können sich das aber vorstellen, 45 Prozent eher nicht. Die Rechtslage ist bisher nicht ganz eindeutig: Laut Mieterverein müsste tagsüber eine Mindesttemperatur von 20 Grad Celsius sichergestellt sein, nachts von 18 Grad Celsius.

Kern beruhigte Mieter aber auch: „Das Wohnen ist sicher bei unseren Unternehmen. Es wird wie immer die Möglichkeit der Ratenzahlungsvereinbarungen geben." Allerdings forderte sie Bund und Länder auf, Energiefonds bereitzustellen, die Mieter und Vermieter vor der Insolvenz schützen.

Der BBU ist mit rund 340 Mitgliedsunternehmen in Berlin und dem Land Brandenburg der größte wohnungswirtschaftliche Verband der Hauptstadtregion. Unter seinem Dach vereinen sich öffentliche, genossenschaftliche, private und kirchliche Wohnungsunternehmen. Zusammen bewirtschaften sie rund 1,1 Millionen Wohnungen in Berlin und Brandenburg. Die 745.000 Wohnungen der BBU-Mitgliedsunternehmen in Berlin entsprechen etwa 44 Prozent des Mietwohnungsbestandes. (mit dpa)