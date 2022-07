Die Bilder im Restaurant Feinberg's in der Fuggerstraße in Berlin-Schöneberg zeigen Szenen in Jerusalem. Auf einem der großformatigen Fotos des Künstlers Rafael Herlich sind jüdische Kinder und eine Gruppe orthodoxer Juden zu sehen. Dieses Werk wurde am Sonntagabend von einem unbekannten Täter zerstört. Vermutet wird, dass ein Passant, der gebeten hatte, die Toilette nutzen zu können, diese Tat begangen hat.

Der Täter soll das Bild, das in einem Gang hing, mit in die Toilettenkabine genommen und dort beschädigt haben. Außerdem wurden israelische Symbole in die Halterung der Toilettenbürste gesteckt.

Der Fotograf Rafael Herlich, dessen stimmungsvolle Fotografien aus Jerusalem in einer Ausstellung im Restaurant zu sehen sind, nennt es eine gezielte antisemitische Sachbeschädigung, was "mit Israel nichts zu tun hat", heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses gegen Antisemitismus des Bezirks Tempelhof-Schöneberg.

"Wir halten es für unwahrscheinlich, dass es ein Gast war", sagt ein Mitarbeiter des Restaurants. Das Feinberg's ist eine beliebte Gaststätte und war am Sonntagabend gut besucht. Traurige Bekanntheit erlangte das Restaurant, das nach seinem Besitzer Yorai Feinberg benannt ist, wegen eines schweren antisemitischen Vorfalls im Dezember 2017.

[350.000 Leute, 1 Newsletter: Die Autorin dieses Textes, Sigrid Kneist, schreibt den Tagesspiegel-Newsletter für Tempelhof-Schöneberg. Den gibt's hier: leute.tagesspiegel.de]

Damals filmte der Restaurantinhaber einen Mann vor dem Restaurant, der ihn mit wüsten antisemitischen Beschimpfungen überzog. Das Video rief deutschlandweit Empörung hervor.

Immer wieder sah sich Feinberg seitdem mit Antisemitismus konfrontiert. Auch in den sozialen Medien gab es häufige Beleidigungen und Schmähungen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Eine Anzeige bei der Polizei sei jetzt nach diesem erneuten Vorfall nicht erstattet worden, sagte der Mitarbeiter. Dies sei zu viel Bürokratie und Aufwand, bringe nichts. Das hätten die bisherigen Erfahrungen gezeigt.

Im Bezirk stieß der Vorfall vom Sonntag auf Entsetzen. „Ich bin stolz darauf, dass sich Feinberg´s in Schöneberg befindet und ich weiß, wie beliebt das Restaurant im ganzen Bezirk ist. Umso empörender finde ich diesen feigen Akt von Antisemitismus", sagte der Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, Jörn Oltmann (Grüne), der dem Restaurant und seinem Betreiber seine volle Solidarität versichert. Diese wolle er auch in einem Besuch ausdrücken.