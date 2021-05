Der Weg für die erste Flughafenchefin der Hauptstadtregion ist frei: Die Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes (FBB), die den neuen BER-Airport betreibt, wird künftig von Aletta von Massenbach als neue Chefmanagerin geführt.

Die bisherige FBB-Finanzgeschäftsführerin wurde vom Aufsichtsrat am Donnerstag zur Nachfolgerin von Engelbert Lütke Daldrup bestellt, der auf eigenen Wunsch vorzeitig seinen Posten räumt. Sie tritt ihr am zum 1. Oktober an. Das teilte die Flughafengesellschaft am späten Vormittag mit.

Der Tagesspiegel hatte zuvor schon darüber berichtet, dass es in Vorabstimmungen der drei Gesellschafter und innerhalb des Gremiums schon eine entsprechende Einigung gegeben hatte. Der zwanzigköpfige Aufsichtsrat, der für die Besetzung solcher Posten zuständig ist, war um 10 Uhr in einem Bürogebäude unmittelbar am BER-Terminal zusammengekommen, um über die Nachfolge Lütke Daldrups endgültig zu entscheiden.

Von Massenbach, Jahrgang 1969, war 2020 zur Flughafengesellschaft gewechselt, nachdem sie einige Jahre bei der Fraport/AG Führungsjobs hatte und Fraport-Flughäfen im Ausland als Chefin lenkte, etwa in Antalya, dem zweitgrößten Flughafen der Türkei. Sie habe auch operative Erfahrung im Flughafengeschäft, heißt es.

Massenbach: BER auch digital und ökologisch "nachhaltiger" machen

„Ihre langjährige Flughafenerfahrung und ihre Finanzexpertise sind eine gute Grundlage, die FBB optimal aufzustellen und den BER erfolgreich in die Zukunft zu führen“, ließ sich der scheidende Flughafenchef in einer Mitteilung zitieren. „Ich freue mich außerdem, dass die erste weibliche CEO an den großen deutschen Verkehrsflughäfen in der Hauptstadtregion antritt und Akzente setzen wird.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider erklärte, das Gremium habe sich die Entscheidung „nicht leichtgemacht“, und ergänzte: „Sie ist die richtige Wahl, um den BER aus der Krise in die Zukunft zu führen.“

Massenbach selbst skizzierte die Aufgabenfelder, die sie neben der Bewältigung der Finanzkrise am BER sieht: „Ich will meinen Beitrag dazu leisten, zusammen mit dem gesamten Management, der FBB-Belegschaft, dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern, den BER nicht nur wirtschaftlich, sondern auch digital und ökologisch nachhaltiger aufzustellen.“

Brandenburg verwies auf Vorgaben des Rechnungshofs

Vor allem der Bund und Berlin hatten auf eine zügige Entscheidung ohne Interims-Management gedrängt, während Brandenburg in den letzten Tagen noch bremste – wegen des Verfahrens, nicht wegen der Person. Nach Tagesspiegel-Recherchen werden aber drei der vier Brandenburger Aufsichtsräte der Bestellung Massenbachs zustimmen, während sich Staatssekretär Frank Stolper, Vertreter des Finanzministeriums, wohl enthalten wird.

[Was ist los in Brandenburg? Die Potsdamer Neuesten Nachrichten informieren Sie direkt aus der Landeshauptstadt. Mit dem neuen Newsletter Potsdam HEUTE sind Sie besonders nah dran. Hier geht's zur kostenlosen Bestellung.]

Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hatte keine Einwände gegen Massenbach, aber unter Verweis auf Vorgaben des Brandenburger Rechnungshofes auf ein „offenes wettbewerbliches und dokumentiertes Verfahren“ bei der Besetzung des Postens gedrängt. Es müsse nach dem Prinzip der Bestenauslese gehandelt werden, so Lange.

Wegen Finanzmisere: Berlins Grüne gegen von Massenbach

Die Berliner Grünen hatten sich wegen der Finanzkrisen der FBB gegen eine Flughafenchefin Massenbach positioniert und eine Ausschreibung des Schlüsselpostens mit einem Jahressalär von 500.000 Euro gefordert.

Vor der Bestellung von Massenbachs hat es ein Auswahl- und Suchverfahren gegeben, Headhunter erkundeten den Markt nach möglichen Kandidaten, heißt es. Die Forderung Langes wird damit teilweise erfüllt. Auch die damaligen Bewerber für den Finanzposten im dreiköpfigen Management, für den sich von Massenbach durchgesetzt hatte, seien noch einmal angeschaut worden. Und es hat einen so genannten Audit-Check gegeben, ob von Massenbach die nötigen Voraussetzungen für den Führungsjob hat.

Öffentlich trat von Massenbach selten in Erscheinung

In der Region ist von Massenbach noch ein unbeschriebenes Blatt. In Gesellschafterkreisen hieß es, sie sei verbindlich, systematisch und mache ihre Sache gut. Öffentlich trat von Massenbach eher selten in Erscheinung, was auch mit der dominanten Rolle von Chefmanager Engelbert Lütke Daldrup zu tun hatte.

Der hatte es geschafft, den BER nach der „Baukatastrophe“ am 31. Oktober 2020 tatsächlich ans Netz zu bringen, nachdem die Eröffnung seit 2011 immer wieder gescheitert war. Auch Pressekonferenzen, selbst zur Finanzkrise des Unternehmens, bestritt er oft allein. Zugleich hatte Lütke Daldrup bereits in seinem Rücktrittsersuchen indirekt Massenbach ins Spiel gebracht.

Aufsichtsratschef Bretschneider fädelte Personalie ein

Die Strippen, dass sie tatsächlich die neue FBB-Chefmanagerin wird, hat dem Vernehmen nach aber vor allem Aufsichtsratschef Bretschneider gezogen. Bretschneider hatte jüngst seine Prämissen für die Klärung der Lütke-Daldrup-Nachfolge gegenüber dieser Zeitung so beschrieben: „Mir geht es um eine möglichst von allen akzeptierte Lösung, die die Handlungsfähigkeit des Unternehmens optimal sichert.“

Eine Führungskrise kann sich die Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes (FBB) nicht leisten, die wegen Corona-Pandemie und dem Einbruch im Luftverkehr und der vor allem wegen der explodierten BER-Kosten in einer dramatischen finanziellen Schieflage steckt.

Mehr zum Thema Berliner Flughafen in Insolvenzgefahr Überschuldung des BER nur knapp abgewendet

Nachdem der Bau und die vor allem über Kredite bezahlte Finanzierung des BER bereits rund 7 Milliarden Euro verschlangen, braucht das insolvenzbedrohte Unternehmen bis 2026 von der öffentlichen Hand nach letzten Angaben weitere 2,4 Milliarden Euro. Die neue BER-Chefin muss den BER aus dem Einbruch bei den Fluggästen und aus Finanzkrise führen, um die Insolvenzgefahr abzuwenden.