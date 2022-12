Erste „Jelbi“-Station an Berliner Fernbahnhof E-Scooter und Carsharing nun auch am Südkreuz

Am Bahnhof Südkreuz im Bezirk Tempelhof-Schöneberg können ab sofort Roller, Scooter, Mopeds und Carsharing-Pkw ausgeliehen werden. Die Deutsche Bahn stellte am Montag den ersten „Mobility Hub“ an einem Berliner Bahnhof vor. Die Bahn kooperiert mit der Sharing-Plattform „Jelbi“ der BVG, hat also zugunsten der Kunden darauf verzichtet, eine eigene Plattform zu schaffen.

Im April 2019 hatte die BVG begonnen, an ihren Bahnhöfen Ausleihstationen zu schaffen, mittlerweile gibt es berlinweit 80 Stück. Auf der Tempelhofer Seite des Bahnhof Südkreuz stehen nun Roller und Scooter von Lime, Tier und Voi sowie E-Mopeds von Emmy und Felyx. „Eine Reise hört nicht am Bahnsteig auf“, sagte Projektmanager Philipp Henzgen. „Mit dem Mobility Hub ist der Bahnhof Südkreuz noch besser angebunden.“

Allerdings ist die Fläche nicht am Haupteingang, also dem Hildegard-Knef-Platz auf der Schöneberger Seite. Dieser gehört anders als der andere Vorplatz nicht der Bahn, sondern dem Bezirk.

Auch das Abstellen von Fahrrädern soll verbessert werden. Die Bahn führe derzeit Gespräche mit der senatseigenen Gesellschaft Infravelo über Verbesserungen an 18 Bahnhöfen. Angedacht sind gesicherte Abstellanlagen, die per App benutzt werden können, keine Parkhäuser.

Seit Jahren kritisieren Radfahrer und Verbände wie der ADFC die chaotische Lage an den meisten Berliner Bahnhöfen. Zwar wird seit etwa 15 Jahren über Parkhäuser an großen Fernbahnhöfen diskutiert, gebaut wurde nichts. In mehreren Brandenburger Städten gibt es bereits Parkhäuser für Räder.

Zur Startseite