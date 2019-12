Die Berliner S-Bahn ist erfolgreich in die neue Ära der Expresszüge gestartet. „Das Fahrerlebnis: wie im Regionalexpress“, erzählt Susanne Heitmann aus Berlin-Köpenick. Sie hat am Montagmorgen gegen 6.35 Uhr den Expresszug der S 3 von Köpenick nach Ostbahnhof genommen. „Gefühlt bin ich schneller am Ziel, real wegen Umstieg und Warten auf Anschluss in Warschauer Straße genau so schnell.“ Die neue, zusätzliche Zugverbindung gilt seit dem Fahrplanwechsel der deutschen Bahn am Sonntag.

Die neuen Expresszüge werden per Anzeige und Durchsage angekündigt. Die Fahrgäste sind zufrieden. Foto: Thomas Loy

Die Expresszüge fahren alle 20 Minuten zwischen 6 und 9 Uhr morgens und 14 und 19 Uhr nachmittags und halten nur an den Stationen Friedrichshagen, Köpenick, Karlshorst, Ostkreuz und Warschauer Straße. Die S-Bahn setzte am Montagmorgen nur kurze Züge ein, aber weil sich die neue Verbindung noch nicht herumgesprochen hat, reichte die halbe Kapazität aus. Die Züge waren deutlich leerer als die regulären Züge, die überall halten.

Am Bahnsteig in Köpenick herrschte entspannte Ruhe. Der einfahrende Zug kurz vor acht Uhr wurde von einer korrekten Anzeige angekündigt, auch per Lautsprecher wies die S-Bahn daraufhin, dass nicht alle Bahnhöfe angefahren werden. Die meisten wollen ohnehin zum Ostkreuz oder weiter in die Innenstadt fahren.

[270.000 Leute, 1 Newsletter: Der Autor dieses Textes, Thomas Loy, schreibt den Tagesspiegel-Newsletter für Treptow-Köpenick. Den gibt es hier: leute.tagesspiegel.de]

„Super Sache“ sagt der Mann im blauen Anorak, zugestiegen in Karlshorst und nun unterwegs zur Storkower Straße, wo er arbeitet. „Sonst habe ich immer den späteren Zug genommen, der ist meistens knackevoll“. Ein junger Vater aus Prenzlauer Berg hat seinen Sohn in Köpenick zur Schule gebracht, am Ostkreuz hätten sie extra auf den neuen Expresszug gewartet, nun fährt er zurück nach Ostkreuz, wieder express. „Sehr angenehm, bin positiv überrascht“, erzählt er.

Mehr zum Thema Expresszüge der Berliner S-Bahn Fahrgäste können bis zu zehn Minuten sparen

Ein anderer Vater will mit seiner Tochter zum Alexanderplatz, auch sonst fährt er regelmäßig mit der S 3 zur Arbeit. Dass er im Expresszug sitzt, sei Zufall, „aber alles, was den ÖPNV stärkt, ist gut“.