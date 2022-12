Update Fernwärme-Ausfall bei Vattenfall : Tausende Haushalte im Berliner Norden nach Rohrschaden wieder mit Heizung und Warmwasser versorgt

Mehrere Tausend Menschen in vier Berliner Stadtteilen mussten am Montagabend auf Heizung und warmes Wasser verzichten. Grund war ein Schaden an einer Wärmeleitung.