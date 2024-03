Feuer in Leichtbauhalle Großeinsatz der Berliner Feuerwehr bei Flüchtlingsunterkunft in Tegel

Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz zur Flüchtlingsunterkunft am ehemaligen Flughafen Tegel ausgerückt. In der Notunterkunft sei gegen 14 Uhr eine Leichtbauhalle komplett abgebrannt, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr dem Tagesspiegel. Über dem ehemaligen Flughafengelände war in weiten Teilen Berlins eine dichte Rauchwolke zu sehen.

Aktuell gebe es keine Verletzten, sagte der Einsatzleiter. Die Einsatzkräfte vor Ort seien noch mit Löscharbeiten beschäftigt, hätten ein Übergreifen auf andere Leichtbauhallen verhindern können, hieß es kurz vor 15 Uhr. Zuvor war von drei brennenden Zelten die Rede gewesen.

Die Hallen sind zelt-ähnliche Unterkünfte und werden zur Flüchtlingsunterbringung genutzt. Die Feuerwehr sei mit 114 Einsatzkräften vor Ort, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel.

Rund 4500 Menschen leben auf dem Gelände Nach der Schließung des Flughafens Tegels dient das Gelände im Nordwesten Berlins als Flüchtlingsunterkunft. Das Ankunftszentrum für schutzsuchende Migrantinnen und Migranten gehört bundesweit wohl zu den größten. Nach Angaben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) stehen dort 40 Leichtbauhallen, in denen rund 4500 Menschen leben. In den Massenunterkünften sollten die Schutzsuchenden dort nur vorübergehend bleiben, manche Schutzsuchende hängen dort aber über Monate fest. Ursprünglich war die Einrichtung ausschließlich als Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gedacht. (dpa)

Monika Hebbinghaus, Pressesprecherin des zuständigen Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) sagte, 301 Personen seien aus der Halle A1 evakuiert worden, 700 weitere Personen aus dem angrenzenden Bereich. Die betroffene Halle habe eine Grundfläche von 1000 Quadratmeter gehabt. Wie die Deutsche Presse-Agentur (DPA) berichtet, soll die Halle für 380 Menschen ausgelegt gewesen sein.