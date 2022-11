Feuerwehr legt Rettungsbericht vor Wegen Klimaklebern musste Lkw erneut über Unfallopfer fahren

Nach dem Tod einer Radfahrerin hat die Berliner Feuerwehr nun ihren Abschlussbericht zu den Folgen einer Blockade von Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ vorgelegt. Darin relativiert die Feuerwehr die Aussagen einer Notärztin, dass das verspätete Eintreffen einer Spezialeinheit infolge eines durch Klimaaktivisten ausgelösten Staus unerheblich war. Der sogenannte Rüstwagen wäre ohne den Stau eine Minute nach der Notärztin eingetroffen. Eine Rettungsmethode, mit der das Unfallopfer besser und schonender unter dem Betonmischer hätte hervorgeholt werden können, wäre durch den Rüstwagen möglich gewesen.

Die 44-jährige Radfahrerin war bei einem Unfall auf der Bundesallee Berlin-Wilmersdorf von einem Betonmischer überrollt worden, als sie trotz Benutzungspflicht des Radwegs auf der Straße fuhr. Sie wurde am Donnerstag für hirntot erklärt und erlag Donnerstagabend im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Bereits einen Tag nach dem Unfall hatte der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes, Stefan Poloczek, eine E-Mail an den Leitungsstab der Feuerwehr geschickt, einen äußerst kleinen Kreis von Empfängern. Aus dem Urlaub heraus und trotz Vertretungsregelungen hatte er sich direkt in den Fall eingeschaltet.

In der E-Mail berief sich Poloczek, um dessen künftige Kompetenzen wegen Probleme beim Rettungsdienst ein Machtkampf in der Feuerwehr und in Teilen der Koalition tobt, auf die Aussagen der Notärztin, die bei dem Einsatz dabei war. Wenig später berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf die E-Mail, dass der von den Klimaaktivisten verursachte Stau keinen Einfluss auf die Versorgung der Radfahrerin nach dem Unfall gehabt habe.

In der Führung der Feuerwehr und bei Rettungskräften hat die von Poloczek zitierte Aussage der Notärztin für Furore gesorgt, weil sie gar nicht die Kompetenz habe, derlei zu beurteilen, wie es hieß. Ebenso sorgte für Aufsehen, dass Poloczeks E-Mail ungefiltert und ohne Einordnung in den Medien landete. Zudem hat die Notärztin offenbar keinen eigenen Vermerk geschrieben.

Nun zeigt sich, dass der Stau der Klimaaktivisten sehr wohl Folgen für den Rettungseinsatz hatte. Der Einsatzleiter am Unfallort musste überaus riskant und auch für ihn rechtlich gefährlich vorgehen.

Das Bein der Radfahrerin war zwischen den hinteren Zwillingsrädern des voll beladenen Betonmischers eingeklemmt. Doch der Rüstwagen, mit dessen Technik der Lkw hätte angehoben werden können, kam zu spät. Die Notärztin befand, dass wegen der schweren Verletzungen und des Zustands der Frau eine Sofortrettung nötig sei.

Der Einsatzleiter hatte dann zu entscheiden, wie die Frau unter dem Lkw hervorgeholt wird: Er setzte sich in den Betonmischer und fuhr ihn von der einklemmten Frau herunter - eine Methode für Situationen, in denen gar nichts anderes mehr geht. Sie wird in den Vorschriften allerdings nicht empfohlen, erfahrene Retter raten sogar entschieden davon ab.

Das Protokoll des Einsatzes zeigt nun, dass der von den Klimaaktivisten auf der A100 ausgelöste Stau Folgen für die Rettung der Frau hatte. Am Montagmorgen waren zwei 63 und 59 Jahre alte Klimaaktivisten auf ein Autobahnschild geklettert, die Polizei musste Fahrbahnen sperren, es kam zum Stau. Die Polizei ermittelt gegen die Aktivisten wegen unterlassener Hilfeleistung beziehungsweise der Behinderung hilfeleistender Personen, die Staatsanwaltschaft prüft auch den Vorwurf der fahrlässigen Tötung.

Um 8.20 Uhr geht bei der Leitstelle der Feuerwehr der Notruf zu dem Unfall ein, der erste Alarm wird noch während des Telefonats verschärft. Rettungswagen, der Rüstwagen der Technischen Hilfe, ein Intensiv-Transporthubschrauber und ein Einsatzleitwagen werden losgeschickt. Um 8.28 trifft ein sogenanntes Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug (LHF) am Unfallort ein, fünf Minuten später ein Rettungswagen und der Einsatzleitwagen.

Um 8.36 Uhr kommt das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) mit der Notärztin an. Knapp zehn Minuten später, um 8.45 Uhr wird die Radfahrerin befreit. Zur gleichen Zeit trifft der Rüstwagen mit den Technikspezialisten ein, nach der Prognose der Feuerwehr wäre er ohne die Aktion der Klimaaktivisten bereits um 8.37 Uhr ankommen – eine Minute nach der Notärztin. Um 8.50 liegt das Unfallopfer im Rettungswagen, der fährt um 9.11 Uhr los und ist 13 Minuten später im Virchow-Klinikum.

In ihrem Abschlussbericht legt sich die Feuerwehr fest. Der Rüstwagen kam durch die Aktion der sogenannten Klimakleber und den von ihnen verursachten Stau acht Minuten zu spät – dabei hätte er fast genau mit der Notärztin bei dem Unfall sein sollen. Die sonst in solchen Fällen übliche „technische Beratung“ durch den Führer der Rüstwageneinheit gab es nicht. Andere Wege, als den Betonmischer von der Frau zu fahren, hatte der Einsatzleiter nicht.

Vor diesem Hintergrund erscheint auch die E-Mail von Rettungsdienstchef Poloczek in einem anderen Licht. Er hatte geschrieben: „Selbst wenn mit Rüstwagen oder Kran andere technische Möglichkeiten zur Verfügung gestanden hätten, war dies die richtige Vorgehensweise.“ Und: „Zur Frage der technischen Rettung hat die Notärztin klar geäußert, dass sie sich auch bei der Verfügbarkeit von anderen technischen Möglichkeiten durch Rüstwagen oder Kran sofort für diese Methode entschieden hätte.“

Die Berliner Feuerwehr widerspricht dem nach Überprüfung des Einsatzes nun. Die Behörde legt sich fest, dass die Frau ohne den Stau und mit dem Rüstwagen sicherer hätte gerettet werden können – weil der Lkw nicht erneut über die Patientin hätten gefahren werden müssen. Dies sei lediglich gemacht worden, weil keine anderen Mittel bereitstanden und weil taktisch und medizinisch abgewogen worden sei. Eine Gefahr für das Unfallopfer und die Einsatzkräfte hätte bei diesem riskanten Vorgehen nicht ausgeschlossen werden können. Mit dem Rüstwagen und den technischen Rettern hätte es mehr Optionen gegeben.

