Von Berlin aus direkt nach Los Angeles oder New York: Die norwegische Low-Cost-Airline Norse Atlantic Airways startet vom Willy-Brandt-Airport, an dem Interkontinentalflüge bislang rar sind, zwei neue Langstreckenverbindungen in die Vereinigten Staaten.

Die Einzelheiten sollen am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz in Schönefeld bekannt gegeben werden. In der Einladung war nicht genannt worden, welche Fluggesellschaft in diese BER-Lücke springt. Doch überraschenderweise wirbt die Airline selbst, eine der spannendsten Neugründungen der internationalen Luftfahrt, seit Mittwochmorgen auf ihrer Homepage selbst bereits offensiv mit den geplanten Direktverbindungen zwischen Berlin und New York sowie Los Angeles.

In einer Pressemitteilung gab das Unternehmen am Mittwochmorgen die Preise bekannt: Ab 17. August fliegt die Airline demnach täglich von Berlin direkt nach New York, der einfache Flug kostet ab 160 Euro. Ab 19. August soll es dreimal wöchentlich Direktflüge nach Los Angeles ab 189 Euro für die einfache Strecke geben. Der Ticketverkauf hat laut dem Unternehmen bereits begonnen.

Norse ist eine der weltweit jüngsten Airlines mit einer der modernsten Flotten. Die Billigfluggesellschaft wirbt „mit günstigen Transatlantiktarifen“.

Der Norweger Bjørn Tore Larsen hatte die Airline Anfang 2021 gegründet, die mit nagelneuen Boing 787 fliegt, den sogenannten „Dreamliner“, die 50 Prozent leiser seien und 25 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen würden, wie es auf der Homepage heißt. Die Marke sei vom „Oseberg-Langschiff“ in Oslo inspiriert worden, „einem Symbol für den unermüdlichen Erfindungsreichtum der Wikinger-Entdecker“.

Airline-CEO Bjørn Tore Larsen teilte mit: „Viel zu lange war die pulsierende und kulturell vielfältige Stadt Berlin nur unzureichend an den Transatlantik angebunden. Mit unseren äußerst wettbewerbsfähigen Tarifen und Direktflügen können unsere Kunden nun endlich erschwingliche und bequeme Reisen zwischen Deutschland und den USA genießen.“

Die beiden neuen Strecken böten „eine direkte und kosteneffiziente Option, die sowohl Geld als auch Zeit für lokale und internationale Unternehmen spart, wenn sie sich für Reisen in die und aus den USA entscheiden oder unsere Frachtdienste in Anspruch nehmen wollen.“

Günstiger Zeitpunkt für den BER

Für den Flughafen Berlin-Brandenburg könnte der Zeitpunkt der Entscheidung der norwegischen Airline kaum günstiger sein. Gerade hatte der BER wegen der Ankündigung vom hiesigen Marktführer Easyjet, sich vom Berliner Standort teilweise zurückzuziehen, einen schweren Rückschlag erlitten.

Und die irische Billigairline Ryanair, die sich jüngst vom Flughafen Frankfurt am Main zurückzog und zum billigeren Airport Nürnberg wechselte, fordert ultimativ geringere Gebühren in Berlin.

Berlin hat – ein strukturelles Problem seit Jahrzehnten – kaum direkte Langestreckenverbindungen. Hauptgrund ist, dass die Lufthansa aus historischen Gründen Frankfurt am Main und München als Drehkreuze für ihre Interkontinentalrouten nutzt.

Bisher fliegt nur United Airlines von Berlin direkt nach New York

Allein United Airlines fliegt bislang vom BER direkt in die USA, und zwar ganzjährig von Berlin nach New York. Die erste USA-Direktlangestreckenverbindung vom BER aus war erst im März 2022 gestartet worden. Eine bereits von der Airline für Mai angekündigte Direktverbindung nach Washington war zurückgestellt worden.

Weitere Langstreckenverbindungen gibt es bislang vom Willy-Brandt-Airport täglich mit der Low-Cost-Airline Scoot nach Singapur sowie mit Qatar Airways nach Doha, der Hauptstadt von Katar, einem Luftdrehkreuz nach Asien, Afrika und mittlerem Osten.