Der Betriebsleiter der Flughäfen Tegel und Schönefeld, Elmar Kleinert, wechselt wohl nach Bremen. Dort soll er nach Tagesspiegel-Informationen Flughafen-Chef werden. Für 15.30 Uhr ist eine Pressekonferenz in Bremen angekündigt. Der Tagesspiegel erreichte Kleinert im Auto. "Ich kann das weder bestätigen noch dementieren", sagte er am Telefon.

Kleinert gilt als der Mann, der an den beiden an der Belastungsgrenze arbeitenden Flughäfen dafür verantwortlich ist, dass alles funktioniert. Seit 2013 ist er wieder Leiter Operations der Flughafengesellschaft Berlin- Brandenburg (FBB), von 2001 bis 2009 hatte er diesen Posten schon einmal. Zwischendurch leitete er den Flughafen in Paderborn.

Wann genau Kleinert Berlin verlässt, ist noch offen. Der Region wird er erhalten bleiben. Kleinert hat ein Haus in Groß Leuthen renoviert und will dort auf dem Acker eine Landepiste für Privatmaschinen herrichten.