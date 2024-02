Frau ist im Krankenhaus Vermisste 51-Jährige aus Berlin-Westend gefunden

Die 51-jährige Frau aus Berlin-Westend, die seit dem 26. Januar als vermisst galt, ist gefunden worden. Nachdem die Polizei am Montag ein Foto der Frau veröffentlicht und um Hinweise von Zeugen gebeten hatte, habe sich ein Berliner Krankenhaus gemeldet, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Demnach wird die 51-Jährige derzeit wegen eines Sturzes am 26. Januar, der jedoch nicht strafrechtlich relevant war, in der Klinik behandelt. Ihre Angehörigen seien inzwischen informiert worden, teilte die Polizei weiter mit.

Die Frau hatte am 26. Januar gegen 6.30 Uhr unbemerkt die Wohnung ihrer befreundeten Nachbarin an der Passenheimer Straße verlassen. Weil sie sich seit der vergangenen Woche in einem psychischen Ausnahmezustand befinden soll, konnte die Polizei zunächst nicht ausschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. (Tsp)

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Lesen Sie mehr aus Spandau - in unserem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Darin finden Sie exklusive Bezirksnachrichten, viele Kieznews, Ortsdebatten, viele Tipps und Termine. Komprimiert und einmal pro Woche kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Übersicht, was Sie alles im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

BVG-Streik : die Folgen für den Bus-Bezirk Spandau

: die Folgen für den Bus-Bezirk Spandau Klassik-Gottesdiens t in der Jeremiakirche: Wer ist der Mann dahinter?

t in der Jeremiakirche: Wer ist der Mann dahinter? Karstadt in der Altstadt, Grusel-WC am Badesee, Ideen für den Weihnachtsmarkt : Was das Rathaus Spandau bewegt

in der Altstadt, am Badesee, Ideen für den : Was das Rathaus Spandau bewegt Grüne fordern Ersatzbrücke neben der Schulenburgbrücke - nur wo dort?

- nur wo dort? 600 Meter hinter Staaken: Eröffnung, Preise, Öffnungszeiten zum Schwimmbad in Falkensee

30 neue Flüchtlingsquartiere in Berlin: „Das wird ein Marathon“

in Berlin: „Das wird ein Marathon“ Lange Nacht der Museen - mit der Zitadelle?

- mit der Zitadelle? 100 Jahre S-Bahn in Berlin - und wann feiert Spandau?

in Berlin - und wann feiert Spandau? 80 Wohnungen für Senioren und Landesbeschäftigte in Kladow

Viel Kultur : Chöre gesucht, Orgel-Tipp, Museumstouren ...

: Chöre gesucht, Orgel-Tipp, Museumstouren ... Randale und Liebe am Nordhafen : meine Fotos, mein Ärger, meine Freude

: meine Fotos, mein Ärger, meine Freude Sandberge an der Wannsee-Fähre

2000 Kinder beim „Bärlin-Cup“ im Stadion Hakenfelde

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.