Frau zwischen die Beine gefasst, Mann bewusstlos Unbekannter attackiert und beraubt Ehepaar im Görlitzer Park in Berlin

Ein Ehepaar ist im Görlitzer Park in Kreuzberg ausgeraubt worden. Der 46-jährige Mann soll dabei mehrere Schläge ins Gesicht bekommen haben, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Mann und seine 45-jährige Frau waren am späten Freitagabend im Görlitzer Park in Richtung Ausgang Wiener Straße unterwegs. Ein unbekannter Mann soll der Frau zunächst zwischen die Beine gefasst haben – daraufhin ließ diese ihre Handtasche fallen, schrie den Mann an und flüchtete auf die Straße. In dieser Zeit soll der Ehemann von dem Räuber mehrere Faustschläge ins Gesicht bekommen haben und zu Boden gegangen sein. Er verlor dabei nach Polizeiangaben kurzzeitig das Bewusstsein.

Als der Mann wieder zu sich kam, waren sowohl sein Geldbeutel als auch die Handtasche der 45-Jährigen weg. Der 46-Jährige klagte laut Polizei über Schmerzen am Kopf, Schwindel sowie Übelkeit. Rettungskräfte behandelten ihn vor Ort. Seine Frau blieb unverletzt. Der Räuber flüchtete und blieb unerkannt.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte am Rande des Landesparteitags der SPD Berlin, der am Sonnabend stattfindet: Der Fall zeige einmal mehr, dass es beim Görlitzer Park eine Umfriedung und auch eine Beleuchtung brauche. Ihre Haltung dazu sei klar. „Es ist ein kriminalitätsbelasteter Ort, an dem wir mit allen Beteiligten aktiv werden müssen“, sagte die Senatorin. Die verantwortliche Arbeitsgruppe unter der Leitung der Umweltverwaltung habe bereits zum ersten Mal getagt. Die Arbeitsgruppe habe die Federführung für den Zaun und die Beleuchtungsmaßnahmen, die beim Sicherheitsgipfel beschlossen worden seien und „so schnell wie möglich“ umgesetzt würden.

Seit Wochen Debatte um Sicherheit

Um die Sicherheit im Görlitzer Park gibt es seit Wochen erneut eine Debatte. Sie war wieder entbrannt, nachdem eine junge Frau im Juni von mehreren Männern vergewaltigt worden war. Nach der Tat liegt inzwischen nach Medienberichten eine Anklage gegen drei Männer vor, die in Kontakt zur Dealerszene stehen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatten kürzlich angekündigt, dass der Park nachts geschlossen werden soll.

Spranger sprach sich für einen Abriss der Mauer um große Teile des Parks aus – diese biete Dealern und anderen Kriminellen Sichtschutz. Gegner einer nächtlichen Schließung argumentieren, dass sich die Probleme dann noch mehr in die umliegenden Wohngebiete verlagern würden. (Tsp/dpa)