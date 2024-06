Fußball-EM 2024 in Berlin Bezirk richtet Sperrzone für Autos rund um das Olympiastadion ein

Diesen Sonnabend findet in Berlin das erste Spiel der Fußball-Europameisterschaft (EM) statt. Spanien tritt um 18 Uhr im Olympiastadion gegen die kroatische Nationalmannschaft an. Wie auch alle anderen Spiele der EM ist auch das Spiel der „La Furia Roja“ restlos ausverkauft.

Sechs der 51 Spiele finden in Berlin-Westend statt. Die Spieltage sind am 15., 21., 25. und 29. Juni sowie 6. Juli 2024. Auch das Finale am 14. Juli wird im Olympiastadion ausgetragen.

Aufgrund des großen Besucherandrangs hat das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf eine Sonderverkehrszone um das Stadion eingerichtet: Diese erstreckt sich zwischen dem U-Bahnhof Ruhleben im Norden und der Heerstraße im Süden.

An Spieltagen dürfen nur Personen mit einer sogenannten Berechtigungskarte den Bereich befahren. Fußgänger und Radfahrer dürfen auch ohne Karte in den Bereich.

Betroffen sind im Süden der Bereich bis zur Tallupöner Allee südlich der Heerstraße. Im Osten erstreckt sich die Sonderzone bis zur Westendallee, im Norden umfasst der Bereich den Stendelweg und im Westen endet der Sperrbereich entlang der Angerburger Allee. Die Heerstraße und die Charlottenburger Chaussee dürfen weiterhin befahren werden.

Ein Überblick über die Sperrzone:

Die notwendigen Karten sollen bereits bis zum 31. Mai an die betroffenen Personen versandt worden sein. Das geht aus einer Mitteilung des Bezirksamtes hervor. Eine Weitergabe ist untersagt. Außerdem empfiehlt das Bezirksamt eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Olympiastadion ist mit der U-Bahnlinie 2 sowie den S-Bahnlinien 3 und 9 erreichbar.