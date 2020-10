Berlin und Brandenburg stehen am Freitag erneut Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr bevor: Am 9. Oktober werden nach Angaben der Gewerkschaft Verdi im bundesweiten Tarifstreit auch Beschäftigte kommunaler Nahverkehrsunternehmen in Berlin und Brandenburg in den Warnstreik gehen. Zuerst hatte der RBB berichtet.

Laut Verdi werden Beschäftigte von BVG und Berlin Transport GmbH zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen. Der Streik soll am Freitag um 3 Uhr mit Betriebsbeginn starten und bis Sonnabendfrüh um 3 Uhr andauern. Alle BVG-Bereiche seien betroffen.

In Brandenburg ruft die Gewerkschaft von Betriebsbeginn bis 12 Uhr folgende Unternehmen auf: ViP Verkehrsbetriebe Potsdam GmbH, Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH, Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH und die Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH.

„Bei allen anderen brandenburgischen Verkehrsunternehmen wird der Betrieb voraussichtlich normal laufen“, hieß es von Verdi. Nicht vom Streik betroffen seien in Berlin die S-Bahn sowie der Regionalbahnverkehr und die Buslinien, die an private Busfirmen vergeben sind.

Zuletzt wurde die BVG in Berlin von der Gewerkschaft Verdi am vergangenen Dienstag bestreikt. Der Ausstand dauerte neun Stunden. In Brandenburg waren Unternehmen währenddessen zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen.