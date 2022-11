Geflügelpest-Alarm Berliner Zoo muss wochenlang schließen – erster Vogel tot

Der Berliner Zoo muss für mehrere Wochen schließen – wegen der Geflügelpest. Entsprechende Tagesspiegel-Informationen bestätigte eine Sprecherin am frühen Freitagnachmittag auf Anfrage. Wie lange Besucher nicht mehr in den Zoo können, sei allerdings noch unklar, sagte sie.

Am Mittag ist die Anlage geräumt worden. Ein Sprecher der Senatsumweltverwaltung sagte, dass ein erster Vogelgrippe-Fall festgestellt und bestätigt worden sei. Ein Hammerkopf, eine afrikanische Wasservogelart, sei bereits tot.

Ein Hammerkopf. © IMAGO/imagebroker

Der Zoo werde geschlossen, um eine weitere Verbreitung der Krankheit durch Besucher und ein Übergreifen auf Haustiere und anderen Geflügelbestände zu verhindern. Der Zoo sei ein Bereich, „den man gut isolieren kann“.

Der Zoo werde zunächst auf unbestimmte Zeit geschlossen. Wie der Tagesspiegel aus Behördenkreisen erfuhr, wird intern mit einer wochenlangen Schließung gerechnet. Jetzt werden laut Sprecher der Umweltverwaltung weitere Proben von Tieren labortechnisch untersucht. „Er dann ist klar, wie groß das Ausmaß ist und wie lange der Zoo geschlossen werden muss“, sagte der Sprecher.

Der Hammerkopf sei bereits am vergangenen Sonntag gestorben. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg habe nun einen positives Ergebnis gemeldet, dies sei vom nationalen Referenzlabor für aviäre Influenza bestätigt worden. Der Expertenstab aus Tierärzten, Kuratoren und Tierpflegern sowie dem zoologischen Leiter des Zoo Berlin habe unverzüglich Schutzmaßnahmen in die Wege geleitet. In Rücksprache mit den Behörden werde der Zoo Berlin vorsorglich ab sofort für die Gäste geschlossen.

„Wir haben unmittelbar mit weitreichenden Quarantänemaßnahmen reagiert. Nahezu alle Vögel – inklusive unserer Pinguine - wurden inzwischen in rückwärtige Volieren bzw. Stallungen gebracht“, erklärte der zoologische Leiter von Zoo und Tierpark Berlin Christian Kern. „Glücklicherweise zeigt kein weiteres Tier entsprechende Krankheitssymptome. Dennoch werden alle Vögel auf die aviäre Influenza getestet“, ergänzt er.

Tierpark Berlin bringt Vögel in Sicherheit

Betroffen seien Abdimstörche, Brillenpelikane und Kronenkraniche. Die mit der Versorgung von Vögeln betrauten Mitarbeiter tragen laut Kern nun Schutzkleidung, um eine Verschleppung des Virus auszuschließen. Der Bezirk Mitte als zuständige Veterinärbehörde habe die Sperre des Tierbestandes verfügt. Zudem sei eine Risikoanalyse angeschoben worden. Vorsorglich werde auch der Tierpark Berlin einen Großteil seiner Vögel in die Stallungen bringen.

Wie das Unternehmen erklärte, werden seit dem Auftreten der Vogelgrippe in Mitteleuropa seit einigen Jahren im Zoo und Tierpark Berlin verstorbene Vögel stichprobenartig auf aviäre Influenza getestet. Auch Zoos und Tierparks in Greifswald, Karlsruhe, Rostock, Heidelberg und im Maintal seien schon von der Vogelgrippe betroffen gewesen.

„Eine vorsorgliche Schließung des gesamten Geländes des Zoos ist in dieser Situation ein wichtiger Schritt, bis wir uns einen besseren Überblick über die Situation verschafft haben“, erklärte der Sprecher der Umweltverwaltung. „Oberstes Ziel ist es, eine Ausbreitung der aviären Influenza zu vermeiden.“

Die Senatsumweltverwaltung appellierte, wer tote Vogel in Berlin finde, solle diese nicht anfassen. Wer dies doch getan habe, solle gründlich die Hände waschen. Es sei zwar unwahrscheinlich, dass die Vogelgrippe auf Menschen überspringt, sei aber durch Mutationen auch nie ganz auszuschließen.

„Die Zusammenarbeit zwischen Veterinäramt, Zoo und Senatsverwaltung funktioniert sehr gut“, sagte Almut Neumann, die als Bezirksstadträtin in Mitte für das Veterinäramt zuständig ist. „Alle Beteiligten versuchen gemeinsam, der Situation Herr zu werden und schnell zu reagieren.“

