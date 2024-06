Geheimes Code-Wort gelüftet Wie Günther Jauch seine Gäste zum Schweigen bringt

Es gibt Codes, die sollte man kennen: Wenn Ihnen beispielsweise nach einem launigen Abend bei Freunden ein Espresso angeboten wird, dann könnte es sein, dass Ihre Gastgeber freundlich darauf hinweisen wollen, dass Sie jetzt besser gehen. Es gibt aber auch Codes, bei denen einem erst erklärt werden müsste, was gemeint ist.

Sollten Sie beispielsweise mal in die Verlegenheit kommen, Kandidat in der „RTL“-Sendung „Wer wird Millionär“ zu sein und Moderator Günther Jauch konfrontiert Sie aus heiterem Himmel mit dem Wort „Schnabulix“, dann ist das keine Anspielung auf einen „Asterix“-Comic, sondern sein Unmut darüber, dass Sie zu viel sprechen.

Das erzählte der Potsdamer am Wochenende einem Fan auf Youtube, in dessen Videoformat „Autist befragt Prominente“. Gleich zu Beginn spricht er Jauch auf das Wort an, der sichtlich belustigt die Eingangsfrage lobt. Es folgt eine ausführliche Erklärung: „Ich habe ja viele Kinder und wenn die zu Tische alle durcheinander geredet haben und die Erwachsenen gar nicht mehr zu Wort kamen, dann habe ich ‚Schnabulix‘ als freundliche Umschreibung für ‚haltet jetzt bitte mal den Schnabel‘ genutzt“, erzählt der 67-Jährige.

Generell sei es ihm wichtig, für jeden verständlich zu moderieren, erzählt Jauch im weiteren Verlauf des Interviews: „Verständlichkeit heißt dabei aber nicht, in eine Kinder- oder Babysprache zu verfallen, sondern seine Gedanken vorher zu ordnen.“ Das sei ihm besonders bei politischen Themen ein Anliegen, weil da die meisten Menschen sowieso schon mit einer negativen Einstellung herangingen.

Das Interview wurde via Handy geführt. Jauch ist aus Rheinland-Pfalz, von seinem Weingut „Von Othegraven“, zugeschaltet. Dieses ist seit mehreren Wochen von Hochwasser betroffen, die schlimmsten Schäden konnten bisher aber abgewendet werden.