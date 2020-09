Vor dem „SprachCafé Polnisch“ in der Pankower Schulzestraße stapeln sich polnische Bücher, die Terrasse lädt mit Tischen und Sonnenblumen zum Verweilen ein. Am Tag der offenen Tür begrüßt Koordinatorin Agata Koch im Hof die vielen Ehrenamtlichen, die das vielfältige Angebot des Cafés mitgestalten: ob mit Konzerten, Sprachkursen oder Handarbeiten.

Als die Räume 2018 bezogen wurden, wusste der Verein nicht, wie sich alles entwickelt – „aber die Menschen aus der polnischen und interkulturellen Community kamen einfach, brachten sich ein. Das war beeindruckend“, sagt Koch.

Eine davon ist die Bloggerin Martyna (migrantka.com), die das SprachCafé als Anlaufstelle für die polnische Kultur und die Unterstützung schätzt. „Alle können vorbei kommen, etwas Polnisches kosten, andere Menschen kennenlernen und sich engagieren“, sagt sie begeistert. Corinna von Bodisco