Vollgelaufene Keller, herabgestürzte Äste, überquellende Gullys, überflutete Straßenkreuzungen und Unterführungen: Die Feuerwehr hatte am Mittwochabend bereits zum zweiten mal in dieser Woche wegen eines Unwetters viel zu tun.

Erst am Montag hatte es in Berlin schwere Unwetter gegeben, besonders der Norden der Stadt war betroffen. Am Mittwoch gingen nun heftige Wolkenbrüche besonders am nordöstlichen Stadtrand nieder, stark betroffen vom Regen und von Sturmböen waren das Märkischen Viertel und der Marzahner Ortsteil Falkenberg. Dort geriet die Berufsfeuerwehr an ihre Kapazitätsgrenze, sie musste die Freiwilligen Wehren alarmieren.

Die Berliner Feuerwehr hatte vorsorglich den Ausnahmezustand Wetter ausgerufen. Dann werden Einsätze nach Wichtigkeit, nicht nach der Zeit des eingehenden Notrufs bearbeitet. Insgesamt rückte sie wetterbedingt rund 40 Ma aus. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, seien die Berliner aufgerufen, kleinere Wetterschäden selbst zu beheben.

Indes gab es einen Passagierhinweis zu den Flughäfen Tegel und Schönefeld, nach dem es aufgrund des Gewitters zu Wartezeiten und Verzögerungen bei der Abfertigung kommen kann. (mit dpa)