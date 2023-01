Giffey nach Silvester-Krawallen in Berlin „Das Ende der Geduld ist mehr als überschritten“

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat die Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Berliner Silvesternacht als Zäsur bezeichnet. „Wenn gestandene Feuerwehrleute, die in schwierigen Innenstadtlagen wie Neukölln, Kreuzberg, Wedding ihren Dienst tun, wenn gestandene Polizeikräfte, die wirklich mit allen Wassern gewaschen sind, sagen, so etwas haben sie in dieser Form noch nicht erlebt, dann haben wir hier eine Zäsur“, sagte Giffey am Freitag in der Feuerwehrwache Neukölln, die sie gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Innensenatorin Iris Spranger und Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (alle SPD) besuchte.

Es müsse ganz klar heißen: „Das Ende der Geduld ist mehr als überschritten“, sagte Giffey. Die Eskalation in der Silvesternacht sei nur die Spitze des Eisberges gewesen. Es handle sich um einen Werteverfall und eine Respektlosigkeit gegenüber den Einsatzkräften, die auch an allen anderen Tagen sichtbar werde. „Das sehen die Kollegen, die hier auch in den Tagen nach der Silvesternacht bedroht und angegriffen worden sind, die immer in einer Ausnahmesituation ihren Einsatz denken, planen und umsetzen müssen.“

Entscheidend sei nun eine konsequente Strafverfolgung. Es gebe umfangreiches Videomaterial und umfangreiche Beweismittel, die Ermittlungen der Polizei dauerten an. „Wir kennen die Täter teilweise, weil wir sie aus dem Kiez kennen“, sagte Giffey. Neben der konsequenten Strafverfolgung brauche es eine bessere Ausrüstung, Ausstattung und Aufstockung der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sowie eine bundesweite Debatte über die Notwendigkeit von Gesetzesänderungen.

„Wir sehen, dass wir hier offensichtlich junge Menschen haben, die sich nicht mehr in dem Maße einer Gesellschaft zugehörig fühlen und sich dem Respekt gegenüber Einsatzkräften nicht mehr so verpflichtet fühlen, wie wir das als normal betrachten würden“, so Giffey. Die Taten seien in Brennpunktlagen erfolgt, „wo wir seit Jahren investieren, auch Sozialarbeit machen und dennoch ist es passiert“, so Giffey. „Und das bedeutet, dass wir unseren Umgang damit verändern müssen und deutlich konsequenter werden müssen.“

„So ein Silvester darf es nicht noch einmal geben“, betonte die SPD-Politikerin. Es sei wichtig, dass es nicht nur bei einer „Strohfeuerdiskussion“ kurz nach Silvester bleibe, sondern dass gezielt Maßnahmen ergriffen werden, die über das Jahr hinaus wirken. Giffey betonte die klare Rückendeckung für Polizei und Feuerwehr.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verurteilte die Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr als „widerlich“. Sie sei tief beeindruckt von den Schilderungen der Feuerwehrkräfte, sagte die SPD-Politikerin. Zwar sei das Phänomen des fehlenden Respekts gegenüber Einsatzkräften nicht neu. Doch: „Das ist wirklich eine neue Art und Weise der widerlichen Art der Kriminalität, die wir unterbinden müssen“, so Faeser.

Auf Bundesebene kündigte sie eine Verschärfung des Waffenrechts an – auch für den Umgang mit Schreckschusswaffen. Wie zuvor bereits von Berlins Innensenatorin Spranger gefordert, sei vorgesehen, dass es für den Erwerb von Schreckschusswaffen künftig eine Erlaubnis brauchen soll. „Das habe ich in meinem Gesetzentwurf schon drin“, sagte die SPD-Politikerin. Die Bekämpfung von Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften müsse bereits in den Kindergärten beginnen, betonte sie.

Bei einem Großteil der Täter handle es sich um Jugendliche mit Migrationshintergrund. Es sei wichtig, diese Tatsache anzusprechen, sagte Faeser, warnte aber davor, diese Tatsache für politische Debatten zu missbrauchen. Die Menschen, die am meisten unter der Eskalation in der Silvesternacht gelitten haben, hätten selbst einen Migrationshintergrund. Entscheidend sei nun, dass „jugendliche Delinquenten sehr schnell Konsequenzen spüren.“

